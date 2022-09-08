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殉職警死前悲鳴想喝水 烈日下曝曬等死

記者邵心杰、修瑞瑩／台南8日電
檢方偵辦雙警命案發現，凃明誠勉強自巡邏車後座下車，臨死前發出討水悲鳴。 (本報資料照片）
檢方偵辦雙警命案發現，凃明誠勉強自巡邏車後座下車，臨死前發出討水悲鳴。 (本報資料照片）

台南雙警命案昨天偵結，起訴書透露許多之前未曝光的細節，包括兩名殉職員警倒臥血泊、在正午烈日下曝曬而死過程，其中，凃明誠臨死前喝不到水而發出悲鳴，身中38刀的曹瑞傑為營救同袍，用盡最後一絲力氣呼喚求救，檢方指出，兩人是認真執行勤務的員警，死前卻承受令人不忍卒睹的至深至鉅身心折磨。

台南地檢署為論述被告林信吾為何犯下的是情節最重大之罪時指出，林信吾將凃、曹殺成重傷倒地後，認為威脅已經消除，竟未對垂死的兩人存有一絲一毫的憐憫，反逕自在殺人現場恣意搜尋，在盜得一個彈匣後揚長而去，將倒臥血泊、僅餘一息的凃、曹兩人棄於南台灣8月正午的烈日下曝曬等死。

檢方從後來最先抵達現場的陳姓員警證詞及其隨身密錄器中發現，陳姓員警抵達殺人現場時，親見滿身是血的凃明誠勉強自警用巡邏車後座下車，手持礦泉水瓶，但旋即不支倒地，陳的隨身密錄器錄得凃臨死前發出討水悲鳴，卻因遭到割喉失血過多、難以言語，當下未能讓陳理解。

至於身中38刀的曹瑞傑，因傷勢過重，縱以堅強意志力反覆試圖坐起，卻又一次次倒地，但見凃陷入昏迷，他為營救同袍，仍用盡最後一絲力氣至路邊呼喚求救。

檢方勘驗現場影音畫面後指出，兩人死前承受至深至鉅的身心折磨，痛苦難以想像，更無法以筆墨形容，凡親見其皮開肉綻的遺軀，或勘驗不忍卒睹的現場影音者，將無人能否認本案確為情節最為重大的罪行。

檢方表示，依公政公約，並無不得處以死刑之事由，考量各種量刑因素，應對本案被告處以死刑。理由包括林信吾蓄意襲殺警察並強盜警槍警彈，所犯強盜殺人及殺人罪名均得科處死刑。且他殺警後畏罪逃亡，經追捕拘提到案，自其身上當場扣得他盜取的警槍警彈等證物，他在警詢、偵查中也坦承殺害兩名員警，全無冤錯假案之疑慮。

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