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求死與廢死曖昧不清 都是國王的新衣

記者 邵心杰、蕭白雪

台南雙警殉職案16天火速偵結，檢方對行凶被告求處死刑，這是繼南投行刑式槍擊案後，檢方在一周內兩度對重大治安案件起訴求死刑，但對照蔡英文總統才針對死刑存廢，說出「只要建立好完整的社會安全網，就可以不用以死刑嚇阻犯罪」，政府對於死刑存廢的價值選擇曖昧不清，難怪死刑爭議持續不休。

台南雙警殉職案讓死刑爭議四起，政府政策逐步走向廢死的立場清楚，但面對民意的沸騰，官員們忙著互推責任，更讓外界誤以為，彷彿只要執行死刑、維持死刑就可解決治安的所有疑難雜症。

在民怨下，南投地檢署與台南地檢署前後起訴兩重大案件，都在新聞稿中花費極大篇幅論述求處死刑的理由，字裡行間對行凶者殘暴行為多所描述、強調犯行的嚴重，非處以死刑無法彰顯正義。看似回應民意需求，安撫民心，但卻更像「國王的新衣」、是一貫欺瞞小老百姓的手法。

接連兩件起訴求處死刑案，多數法界人士不認為法院會速審速結做出死刑判決，就像國內仍有38名死囚尚未伏法，法務部長蔡清祥先前稱是因為執行死刑規則中規定「聲請大法官解釋尚未終結者，不得執行死刑」，昨天對於檢察官求處死刑，他再次照本宣科說，未來若判決死刑定讞，會依照法定程序審慎嚴謹辦理死刑執行。白話文就是：可能無法執行。這樣的話術，真當人民很好騙？

蔡總統既然說出，只要國家制度可以提供足夠的安全，建立好完整的社會安全網，就可以不用以死刑嚇阻犯罪。為何不能真正打造讓民眾安心、不需要死刑的環境？為何政府要一邊說死刑無法嚇阻犯罪，一邊又起訴強調非處以死刑不足以彰顯正義？

小老百姓生活在實質上沒有死刑，但國家法律又未廢死的環境下，難怪老摸不著頭緒，更難以建立對司法及政府的信賴。

蔡英文 檢察官 槍擊

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