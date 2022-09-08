太魯閣號事故 監院彈劾台鐵前局長等3人

台鐵太魯閣列車事故造成49人死亡，監察院7日通過彈劾台鐵局前局長張政源、交通部次長兼前代理台鐵局長祁文中、工務處前處長陳仲俊等人。(本報資料照片)

台鐵 太魯閣號2021年4月2日在清水隧道出軌，造成49人死亡。監察院昨天表示，台鐵局前局長張政源、時任代理局長的交通部常務次長祁文中及工務處前處長陳仲俊怠忽督導之責，通過彈劾 3人，將移送懲戒法院審理。

對於彈劾，祁文中說會嚴謹面對，後續會向懲戒法院詳細說明。去年已自台鐵退休 的張政源則對此結果感到「相當遺憾」，將提行政救濟。

罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」則表示，肯定監委詳盡做了調查，期盼懲戒法院做出公正決定，並指改革的腳步舉步維艱，台鐵至今始終未成立家屬們訴求的「外部監督機制」。

交通部說，面對此悲劇，政府已深刻檢討，正全力推動台鐵組織與安全改革；若監察院對事故過程仍有不清楚的地方，會請三位被彈劾人在懲戒法庭詳加說明。

不過，時代力量立委陳椒華指出，彈劾不痛不癢，懲處力道不夠；監察院的調查，證明這些事故是可預防的人為疏失，張政源等人應該立即解職，才能對國人和死者交代。時代力量立法院黨團也呼籲，至今還擔任交通部次長的祁文中，令國人無法信服其能力，應該要知所進退，負起責任辭職下台。

監察院於9月6日審查通過提案委員葉宜津、蔡崇義、鴻義章、張菊芳及王麗珍所提彈劾案。張政源及祁文中都是同意票12票、不同意票1票；陳仲俊則是13票通過彈劾。

監委表示，被彈劾人張政源為台鐵局局長，職司指揮監督之責，但該次事故的發生肇禍原因，竟因台鐵局對行政院「台鐵總體檢報告」交付辦理的改善事項未能落實執行，有違相關安全措施之基本要求，顯見張政源怠於執行職務，疏於指揮監督之責。

監委表示，祁文中對行政院「台鐵總體檢報告」交付辦理攸關鐵路行車安全，疏於督導，代理局長期間發生該次事故，也顯有督導不周及執行不力之失；而陳仲俊對「台鐵總體檢報告」交付辦理事項未能落實執行，有違鐵路軌道沿線施工應加強安全的基本要求，導致事故，顯見怠於執行職務，疏於指揮監督之責。

祁文中說，收到報告後才能了解被彈劾原因，會嚴謹面對懲戒法院，看有哪些不足的地方需要加強說明。