「情節最重大惡行」台殺警兇嫌林信吾 檢方求處死刑

兇嫌林信吾殺警案台南地檢署偵結起訴，對林求處死刑，並褫奪公權終身。（本報資料照片）

台南市警二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑上月22日追捕竊車嫌犯遇襲，因公殉職，經過17小時的追捕，兇嫌林信吾隔天清晨即在新竹客運站順利將他逮捕到案，台南地檢署今天偵結起訴，對林信吾求處死刑，並褫奪公權終身。

檢方指出，凃、曹業已長眠，所遭受的暴行及其兩人身上怵目驚心的創傷、臨死的呻吟至今仍在控訴，要求對林處以應得的懲罰。而真正有權寬恕、憐憫被告的兩人已逝，對被告處以極刑雖無法喚回兩人之生命，無法逆轉被告的惡行，無法平復家屬的悲痛，更無法矯治、改善被告，但卻是唯一能充分評價被告殘酷惡行、予以公正應報的刑罰。所以林對凃所犯強盜殺人，及對曹所犯殺人犯行均求處死刑，並褫奪公權終身。

上月22日上午10時40分民權所受理機車竊案，36歲備勤警員凃明誠以車辨系統查出這輛贓車在安南區土城地區出沒，與負責交通稽查的28歲警員曹瑞傑駕駛巡邏車趕赴，陳姓警員則騎機車前往協助。

11點48分，陳姓警員騎機車趕到現場，發現凃倒在警車門旁，脖子有20餘公分長刀傷，疑遭割喉，曹倒在一旁，身上也多處刀傷，均無生命跡象，兩人被緊急送醫都回天乏術。

警方封鎖現場採證，發現凃的配槍及2個彈匣24發子彈都不見遭搶走，現場發現6枚彈殼及1把假槍，巡邏車右前擋風玻璃有1彈孔，未發現凶刀；警方經過17小時追緝，46歲兇嫌林信吾23日凌晨在和欣客運新竹站落網。

檢警查出，過去就因搶奪超商 等案件被判刑定讞的林信吾，上月13日從明德外役監返家探視卻逾期未歸；22日中午在安南區台江大道四段、北汕尾三路產業道路涉嫌殺害兩名警員後，隨即換裝，又持殺警後奪下的警槍到新營一家超商逼店員交出現金7千多元後，隨即展開逃亡行程。

林信吾犯案後先變裝，並不斷變換交通工具，先南下再北上展開一連串逃亡路線。他先搭計程車到赤崁樓附近，改搭公車到台南市立醫院站，在醫院門口搭計程車到保安火車站搭火車前往新營市，在新營涉嫌偷機車代步後，先到超商搶奪現金，接著搭白牌計程車前往高雄，在九如交流道下車，隨後搭和欣客運北上新竹。

警方連夜調閱監視器後，在他從高雄搭上客運後，隨即沿路掌握其行蹤。警方指出，當時車上12名乘客與客運司機都不清楚林的身分，警方除派車尾隨客運車外，也與客運公司聯繫，查詢車輛停靠站點，大批警力提早趕至和欣客運新竹站附近埋伏。

23日清晨4時多，大批荷槍實彈的員警躲在偵防車內，客運抵達新竹站，待司機先下車伸展筋骨，隨後就見林一人獨自下車，警方等林行經其中一輛停靠路邊的偵防車時，刑警猛然將門一拉，隨即跳出將他壓制，其餘埋伏員警也蜂擁而上。警方當場起獲遭搶槍彈，並由台南警方帶回偵辦。

林信吾在警詢時稱，因員警使用辣椒水噴霧器，受到刺激才抓狂，他說不是故意要殺警察 ，是喝酒後沒辦法控制，警方不排除是卸責之詞。至於8月15日未依規定回外役監報到，林信吾說，「就是不想回監獄 了」，這段時間，他如同遊民在公園四處遊蕩，身上帶著7、8千元。