屏東超商挖眼案 二審仍輕判5年

屏東超商挖眼案，嫌犯二審仍判5年。(本報資料照片)

楊姓男子去年9月不滿潘姓女店員制止他在店外抽菸，徒手摳挖潘女雙眼，造成潘女險瞎；一審屏東地方法院依傷害、重傷害未遂罪判楊5年徒刑，檢方認為量刑過輕上訴，高雄高分院採認一審見解，昨駁回上訴，維持原審刑度。

事件發生在屏東縣高樹鄉新南村，當時挖眼案引起村民驚慌，新南村長聽聞二審仍判5年，直呼「判太輕」，他說楊男父母親已入住養老院 ，擔心他出獄後回到村子會繼續傷人，盼相關單位介入安置。

去年9月26日，50歲楊男到高樹鄉新南村超商 購物，楊在店門口抽菸，不滿潘姓女店員提醒戴口罩 防疫，以手臂勒潘女頸部，再以手指猛力摳挖其雙眼，潘女鼻梁斷裂、左眼窩骨折及結膜受傷。

警方到場時楊還持續施暴，被眾人合力制伏；楊另在去年6月30日，在當地一家早餐店持菜刀攻擊72歲婦人，婦人左側頸部、腹部被砍傷。

檢方依殺人未遂及重傷害未遂罪起訴楊男，屏東地院認為楊男砍殺婦人時未朝婦人致命部位攻擊，依傷害罪處1年2月；潘女部分依重傷未遂罪處4年徒刑，合併應執行有期徒刑5年。

檢方認為5年徒刑不符社會期待，應以殺人未遂論處，提起上訴。高雄高分院認為楊男有思覺失調症，當時辨識行為能力有輕微降低情形，一審認事用法、量刑已稱允當，駁回檢方上訴。