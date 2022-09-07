吊車觸高壓電 父睹2子成焦屍心碎

台南七股6日發生誤觸高壓電線3死意外。倖存者目睹兩子觸電喪命。(圖：聯合報讀者提供)

台南市七股區一處魚塭昨晨採收文蛤，以貨車吊運時吊桿誤觸上方約5公尺高6千6百伏特高壓電，造成黃姓兄弟與吳姓男子3人遭電昏趴地動彈不得，高壓電再引發火燒車，3人當場燒成焦屍。 黃姓兄弟父親當時在場，逃過一劫，卻目睹一對兒子活活被燒死，無力施救。

檢察官 昨天相驗，3人都因生前燒傷，熏黑焦碳化，氣管有帶血泡沫跟碳粒，遺體發還，追查相關刑責；台南市政府勞工 局昨勒令魚塭停工，先依違反職業安全衛生法開罰張姓雇主，最高罰30萬元。

台南市消防局昨上午6點56分獲報，七股區南38線六孔碼頭南側約500公尺一處魚塭吊車觸電起火，消防車18分鐘後趕到，小貨車已全面燃燒，火勢半小時撲滅，吊車旁陸續發現3具焦屍。

死者為26歲、24歲黃姓兄弟及46歲吳姓男子；黃姓兄弟的52歲父親也在場施工，是唯一倖存者，他說當時大兒子操作吊臂，在貨車與採收機中間小通道的最前面，吳站中間，小兒子站後面，他在採收機右側邊。

吊臂不慎碰觸高壓電線時，他倒向後方草叢，其他3人可能遭電昏後「被吸住」，他試圖拿木棍撥開吊臂，但車子輪胎隨即起火，接著一片火海，只能眼睜睜看著兩名兒子和吳男燒成焦屍。他哽咽說，過程太突然，根本來不及反應，旁邊10多人無人敢接近，當時心中感覺如被刀一刀一刀割。黃母說，2兒子做這行多年，有上工才有錢，近日中秋節比較忙碌。吳男身後留下一對子女，女兒才剛滿月。家屬哀傷說「不敢想像未來日子要怎麼過」。