殺親弟分2天分屍 73歲翁落網：他欠我5萬

永和分屍命案嫌犯73歲梁姓男子落網，當場認罪。(記者翁至成／攝影)

54歲梁姓男子前天被發現陳屍新北永和家中、慘遭分屍，警方昨天下午在台北市逮捕涉嫌行凶的死者73歲大哥；梁嫌一落網就認罪，稱因不滿弟弟欠5萬元沒還，趁他熟睡一刀刺死，再分2天分屍、棄屍。

警方前天下午接獲死者女友人報案失蹤，傍晚6時許曾派員前往永和梁家查訪，凶嫌返家發現有警察立即逃離，搭車前往台北市；警方聞到屍臭味，1小時後找到家屬開鎖入屋才知發生命案，靠著凶嫌攜帶的關鍵「紅色行李箱」，不到1天將人逮捕。

警方調查，梁姓凶嫌8月31日晚上因借錢問題與弟弟發生口角，不滿弟弟每次借5000元，累積到5萬元都沒還。9月1日凌晨3點多，趁弟弟熟睡持水果刀刺向心臟，一刀畢命。

梁嫌殺害弟弟後決定分屍，9月1日早上6點多先用菜刀切下頭顱，並在當天下午1時許放入垃圾袋丟進垃圾車；隔天早上6點2度分屍，一口氣肢解死者左右手、右腳，當天晚上7點多丟到垃圾車。

梁男為躲避警方追緝，用敬老愛心卡搭公車和走路方式往返雙北，包括台北車站、三重、公館、龍山寺等處都有行跡，警方一度調不到他逃逸監視畫面；不過發現梁嫌逃亡時將隨身攜帶的紅色手提箱放在公館某超商，研判會返回領取，埋伏至昨天下午4點半發現他下公車，當場逮捕。

警方在梁家查扣6把刀和1把榔頭，都有血跡反應，其中4把刀是犯案後新買，研判梁嫌分屍過程中覺得不夠鋒利添購。

梁認罪後情緒激動，不斷表示被弟弟欺負，覺得弟弟霸占屋內3間房間，又欠錢不還，臨時起了殺機。警方在他身上查獲16萬5000元現金，行李箱內裝棉被、衣物，研判他早準備逃亡。警今依殺人、毀損屍體罪嫌送辦。

檢警昨天相驗，死者另3名哥哥來看他最後一眼，情緒崩潰；他們說么弟最孝順，母親後半生都由他照料，不敢相信「家中最孝順的人死得這麼慘」。

警方調查，梁家共9個兄弟姊妹，都是緬甸 華僑。死者是老么，因為和73歲大哥都沒有結婚，一起住在永和區智光街某5樓公寓3樓，共同照顧長年行動不便的9旬母親。

家屬向警方說，實際上是么弟在照顧母親，老么非常孝順，母親生活都是他打理；母親去年過世後，就剩他們兄弟2人同住。

他們說，兄弟姊妹9人平時不太往來，聽聞最小的弟弟居然被哥哥殺害分屍，不敢置信；「家中最孝順的人死得這麼慘」，「再怎麼樣都要見弟弟最後一面」。昨天下午2點多，死者二哥、三哥、五哥一同到殯儀館陪同檢察官驗屍，3人看了弟弟最後一眼後，情緒崩潰，失控趴在窗台頻頻啜泣，大喊「為什麼會這麼慘」。

據了解，死者過去曾在台北地檢署擔任法警，為了照料老母親選擇提前退休 ；由於經濟狀況不好，又無正當職業，符合政府中低收入 戶資格，平時會收到里長物資補助。

至於手刃親弟的凶嫌，早年擔任司機，屆齡後退休，警方清查帳戶，存款超過3千萬元。

其他梁家兄弟姊妹，男生多在台灣成家立業，女生則嫁回緬甸，母親在世時每月會贊助孝親費約3000元，供么弟照料母親生活。