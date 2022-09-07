趙少康提廢死7問：蔡英文充滿矛盾

中廣董事長趙少康針對廢死議題7問蔡英文。(本報資料照片)

蔡英文 總統近日表示，「國家制度能提供足夠的安全，不需要依賴非常嚴厲的刑罰來嚇阻犯罪」。中廣董事長趙少康昨天批評，蔡的表白充滿矛盾，連高中生都看得出來。趙也提出廢死7個問題，要求蔡正面回應。台北市長柯文哲 昨表示，如果自己當上總統，就會執行死刑，不喜歡將法律訂在那裡，卻只是給民眾參考。

據台灣中國時報報導，蔡英文3日出席一場與高中生面對面論壇時，有高中生提問如何看待死刑存廢，她回應，「廢死議題為何會如此複雜，在於牽涉到情感、情緒以及價值，廢死爭議雖讓很多人心裡不安，甚至希望透過死刑阻絕社會難以接受的犯罪行為，但國家制度能提供足夠的安全，不需要依賴非常嚴厲的刑罰來嚇阻犯罪。」

趙少康表示，蔡真的認為當前我們國家制度能提供足夠的安全嗎？若國家制度已經提供足夠的安全，為何還有這麼多的殘忍暴力兇殺案件？殺警案不就是明顯的惡例？蔡英文就任6年多來做了什麼提供國人足夠安全的制度？

他質疑，若制度不能提供足夠安全，依照蔡英文邏輯，是不是就需要依賴非常嚴厲的刑法來嚇阻犯罪？若蔡覺得國家制度已經提供足夠的安全，台灣人可以高枕無憂了，為何不修法廢死？

據本報系聯合報報導，台北市長柯文哲昨天下午赴市議會總質詢，國民黨 台北市議員王鴻薇針對柯文哲表態要參選2024年總統大選，問柯文哲當選總統，未來會不會執行死刑？柯文哲表示，「我會說是」，因為不喜歡法律定在那裡，卻只給大家參考。

柯文哲被問到死刑問題時，回答王鴻薇，「妳問我的話，我會說是」否則法律定在那裡。王鴻薇追問，意思是指除非修改法律，否則應依法處理？柯文哲說，自己不喜歡法律定在那裡，卻只給大家參考，久而久之，老百姓根本就不相信政府。

國民黨主席朱立倫在臉書表示，蔡英文總統跟行政院理應維護公理正義，然而現在的死刑犯中，竟有3名殺害警察的死刑犯尚未執行，其中有1人還長達20年都沒有執行，相信這都是社會大眾非常質疑、無法接受的。