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台大校長遴選 6人進入第2輪

記者許維寧／台北7日電
台大校長遴選5日在校務會議投開票，台大校長管中閔到場宣布結果。(記者潘俊宏／攝影)
台大校長遴選5日在校務會議投開票，台大校長管中閔到場宣布結果。(記者潘俊宏／攝影)

高教龍頭台灣大學昨天舉行校長遴選校務會議代表推薦投票，9名候選人中，包括李百祺、郭大維、陳文章、黃瑞仁、楊志新以及葉丙成等6人獲1/3票數支持，進入第二階段。10月起，將由校長遴選委員逐一向候選人進行訪談，最快10月8日前選出新任校長。

台大因校長管中閔不續任，目前正辦理下屆校長遴選作業，共9名候選人，包括研發長李百祺、前代理校長郭大維、工學院院長陳文章、法律系特聘教授陳聰富、電資學院院長張耀文、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、文學院院長黃慕萱、電機系教授葉丙成、台大醫學院附設癌醫中心醫院院長楊志新，9人已於8月中旬完成治校說明。

台大6日舉行臨時校務會議進行校長候選人推薦投票，9名候選人只要獲得172席校務會議代表1/3同意票，相當於58票，即可獲推薦進入下1階段。根據開票結果共6人晉級，分別為李百祺、郭大維、陳文章、黃瑞仁、楊志新以及葉丙成。

郭大維曾任台大代理校長，其治校政見盼推動「虛實雙校園」連結國際夥伴、產學單位、校友等打造NTU循環圈，透過虛實平台師生可以和全世界合作；李百祺曾於矽谷任職，其盼落實課程模組，加速嘗試院學士和校學士模式。

醫學院代表黃瑞仁、楊志新雙雙晉級，黃瑞仁盼推動自由第二主修，規畫人工智慧等基礎課程之餘也與人文科學教育推動跨領域課程；楊志新則盼提升多元入學和提攜新移民二代，並提升研究中心可見度培養世界級大師。

陳文章則欲提供每年至少100位學生赴世界知名大學進行交流，也盼增加全英語學士學程以及建立中學聯盟；葉丙成則盼將台大打造成亞洲第一教授學院，與國際大師合作並引入團隊、人事、品牌、社會資本等資源。

針對進入第二階段候選人，台大校長遴選委員會9月中旬將與5名校務會議推薦候選人同事進行訪談；10月初逐一與候選人面談，預計於10月8日前選出校長當選人。

醫學 投票 矽谷

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