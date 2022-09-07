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財務惡化、積欠薪資 高苑、大同下學年恐停招

台灣新聞組╱綜合7日電
教育部首次依私校退場條例公布專案輔導學校，大同技術學院入列，改善期限至明年五月，否則恐將遭停招。(本報資料照片)
教育部首次依私校退場條例公布專案輔導學校，大同技術學院入列，改善期限至明年五月，否則恐將遭停招。(本報資料照片)

教育部昨召開「私立高級中等以上學校退場審議會」，會後公布高苑科技大學及大同技術學院列專案輔導學校，兩校遭認定財務惡化且積欠教師薪資，若明年五月底前改善不成，最快下學年就會被停招；這也是教育部依五月才公告實施的私校退場條例規定，首次公開專輔學校名單。

會有更多學校遭列專輔

教育部今天續開審議會，據了解，會有更多學校遭列專輔學校。教育部原就有專輔制度，但未公開名單，以致不少考生「踩雷」選讀後，沒多久因學校出現狀況而被迫轉校。私校退場條例實施後，訂定列專輔條件、限制和改善規定，要求主管機關公布名單。

昨天私校退場審議會指定發言人柯今尉說，經二分之一以上委員同意，認定高苑科大以及大同技術學院「財務狀況顯著惡化，已不能清償債務或嚴重影響校務營運」、「積欠教師薪資」，將兩校列專輔學校。

柯今尉說，依規定近兩年可用資金須維持三個月，但兩校廿四個月中均有十九個月可用資金未達三個月，大同技術學院一一一學年可能虧損二千三百萬、一一二學年虧損一千七百萬；高苑科大一一一學年預計虧損一點六億、一一二學年更預計虧損二點五億。

教育部首次依私校退場條例公布專案輔導學校，首波高苑科技大學入列，改善期限至明年五...
教育部首次依私校退場條例公布專案輔導學校，首波高苑科技大學入列，改善期限至明年五月，否則恐將遭停招。本報資料照片。(本報資料照片)

高苑：董事會未履約捐資

柯今尉說，學校須於未來一個月內提改善計畫，審定會將組成約八至十五人輔導小組實地查訪，要求其改善財務指標和教學品質查核等，經查核後提至審議會認定是否可解除專輔列管。且專輔期間將加派教職員、學生、學者專家擔任董事，並加派學者擔任監察人，加強學校治理。但屆時若兩校仍未改善，六月將被提至審議會討論，做出八月（新學年）停招處分。

高苑科大公共事務處長張旭銘說，該校連三年註冊率達六成，相關評鑑都有通過，會導致財務顯著惡化及教職員欠薪，主因是董事會未履約捐資；未來若有健全的董事會，又能如期捐資，相信校務能很快恢復正常，在改善期內獲改善。但董事會日前說，未如期捐資是因前校長趙必孝無法撙節開支，將五點四億校務基金揮霍殆盡；但趙遭解聘後，捐資問題仍懸而未解。董事會昨則尚未回應再被列專輔學校一事。

大同：改善後會對外公告

大同技術學院代理校長吳柏萱說，持續努力中，因太多的風風雨雨造成學校困擾，細部作法不便講，改善完後會對外公告。

教育部

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