國慶主視覺曝光 京都橘高校受邀赴台演出

適逢台日友情50周年，慶籌會與中華文化總會在日本台灣交流協會的協助下，共同邀請日本京都橘高校吹奏部來台參加國慶大會的演出。(圖：內政部提供)

國慶籌備委員會今舉行記者會公布今年國慶主視覺。慶籌會秘書長陳宗彥表示，今年的國慶主題為「守土衛國 你我同行 TAIWAN NATIONAL DAY 2022」，這是台灣這塊土地上，2300多萬人的共識與目標，藉此凝聚台灣主體意識，堅定國人自我防衛意志。

國慶主視覺「多元匯聚 璀璨未來」，今上午在「中華民國 讚國慶」臉書 曝光。陳宗彥說明，今年主視覺主要以線性構成的方式，讓多色的線段向中心匯聚集合，以營造出你我同行、前進的意象，雙十造型則如光榮勳章般，象徵守土衛國的集體榮耀。

此外，這次使用的「大地綠」與「海洋藍」，代表台灣美麗的土地及我們所珍視的家園，「暖陽黃」與「天幕青」則表現並肩同行、無所畏懼，一起守護台灣、捍衛民主，綻放璀璨的自由未來。

適逢台日友情50周年，慶籌會與中華文化總會在日本 台灣交流協會的協助下，共同邀請日本京都橘高校吹奏部來台參加國慶大會的演出。