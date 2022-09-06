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女房務與少年床戰24次 直到懷孕姊弟戀才曝光

記者陳弘逸／高雄6日電
高雄陳姓女房務員與就讀國中三年級的少年交往，發生至少24次肉體關係，被依妨害性自主，共24罪判1年6個月有期徒刑，緩刑3年。(記者陳弘逸／攝影)
高雄陳姓女房務員與就讀國中三年級的少年交往，發生至少24次肉體關係，被依妨害性自主，共24罪判1年6個月有期徒刑，緩刑3年。(記者陳弘逸／攝影)

高雄陳姓女房務員結識仍在就讀國中三年級的少年，兩人進而交往成為男女朋友，熱戀期間發生至少24次肉體關係，直到陳女懷孕，姊弟才戀曝光。事後少年家屬提告，陳女態度良好，且願生將小孩生下並扶養，地院審理後，將她依妨害性自主，共24罪判1年6個月有期徒刑，緩刑3年。

判決指出，陳女2020年2月間，結識國三少年，進而交往成為男女朋友，兩人戀愛期間，在短短半年內，以每月3次的頻率，在租屋處房間，及對方住處發生至少24次肉體關係。

直到去年8月上旬，經由社工人員發現，並得知陳女懷孕，這段姊弟戀才曝光，後由國三少年的家人，向警方報案並提告，後由檢方依法起訴。

警詢、偵訊期間，陳女都坦承犯行，審理期間，她也自承僅國中畢業，在飯店擔任房務員靠2萬6000元月薪維生，雖家境普通，仍願意扶養與少年生下的子女。

地院認為，陳女明知對方未成年，心智發育未健全，仍貪圖一己私慾發生24次性交行為，影響少年身心健康與人格發展。

衡酌陳女犯罪情節，且犯後坦承犯行，知所悔悟，態度良好，且雙方及調解成立，加上並無前科，地院審理後，將她依對於14歲以上未滿16歲之男子為性交罪，共24罪，合併執行1年6個月有期徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，仍可上訴。

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