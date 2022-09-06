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男在家遭分屍 同住兄失聯疑涉案

記者翁至成／新北6日電
新北市永和發生分屍案，警方封鎖現場蒐證，禮儀公司人員將遺體送往殯儀館。(記者侯永全／攝影)
新北市永和發生分屍案，警方封鎖現場蒐證，禮儀公司人員將遺體送往殯儀館。(記者侯永全／攝影)

新北市永和區昨天驚傳分屍案，梁姓兄弟2人長年住在智光街一處5層樓公寓3樓，不料疑相處不睦，54歲弟弟疑慘遭73歲哥哥殺害，哥哥將人分屍後逃逸。警方入屋，看到沒了頭顱、左右手、右腳，僅存左腳的軀幹，在場查扣6把刀械，惟並未找到任何屍首，全力偵辦。

警方昨天下午5點多獲報失蹤案，報案人張姓女子是死者老友，稱「自8月30日就聯絡不上梁男」，遂跟著報案人至梁男住處查看。踏入公寓就聞到「濃濃屍臭味」，認為不對勁，緊急聯絡家屬開門，於晚上近7點進屋，赫然在房內看到「只剩左腳的屍體」躺在地上。

警方不敢大意，報請檢察官指揮偵辦，同時訪查附近鄰居與家屬。經了解，梁男家中有9個兄弟姊妹，6男3女，同住兄弟是年紀最大的哥哥跟最小的弟弟，2人相差19歲。

附近鄰居表示，兄弟倆都沒結婚，跟母親1家3口在公寓同住已10餘年，哥哥個性內向，不太打招呼，弟弟比較和藹可親；死者家屬與友人稱，2人相處不睦，常吵架，且去年母親離世後，哥哥更常言語威脅弟弟，日前甚至說「要你死」等語句。

翻閱法院判決書，大哥曾在2011年10月間，因為不滿行動不便的母親上廁所太久，口出惡言催促，死者不堪家母受如此對待，出言制止。大哥情緒大發，跑去廚房抄起菜刀，高舉大喝「你看看我敢不敢」、「你以為我不敢殺你」，遭家暴起訴，被法院判決拘役50天。

轄區警方事後依序連絡上梁家8人，惟大哥始終聯絡不上、音訊全無，經漏夜調閱監視器畫面，發現大哥自8月30日之後頻出入家門，且9月後更「每天拉著行李箱出門」，行跡十分怪異。目前鎖定涉嫌人最近行蹤，他搭車往北市方向逃逸，全力追緝。

新北市永和發生分屍案，警方封鎖現場蒐證，禮儀公司人員將遺體送往殯儀館。(記者翁至...
新北市永和發生分屍案，警方封鎖現場蒐證，禮儀公司人員將遺體送往殯儀館。(記者翁至成／攝影)

家暴 檢察官

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