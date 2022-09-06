台去年93件林火創新高 重創森林資源

氣候變遷導致各國森林大火頻傳，台灣去年林火件數也創新高，未來林火頻率可能更高，學者建議加強關切及投注更多研究。(圖：麗陽工作站護管員汪竣泰提供)

全球暖化加劇，歐美今夏屢現破紀錄高溫 ，熱浪 加上乾旱雙重襲擊，野火蔓延肆虐。台灣同樣受氣候衝擊，去年林地火災件數93件，「森林救火隊」疲於奔命，農委會林務局就研判，氣候變遷 導致高溫大旱，一旦人為產生「星星之火」就更易引發森林大火。

今夏熱浪烘烤歐美，歐洲更歷經500年來首見大旱。西班牙今年至少累積30件野火、吞噬3500公頃土地；法國出現百年以來第2熱的夏天，西南部野火延燒1個多月、出動上千名消防員搶救；美國加州上周野火狂燒，1600多公頃土地遭毀。

美國學者統計，全球野火燒毀的樹木面積為20年前的兩倍，換算每分鐘就燒掉16座足球場。

台灣去年也接連發生阿里山及玉山林火，燒毀林木價值難以計數。去年國有林地林火件數93件、森林被害面積94.6公頃，雙雙創下歷史新高，重創森林資源。

「真的很累、非常累，同一時間好幾個地方在燒！」台灣山區地形崎嶇，消防車開不進去，要靠森林護管員組成救火隊滅火。護管員說，去年曾經「嘉義這邊燒起來、南投那邊也在燒」、「到處都在調人力」，擔任護管員20多年來，沒看過這麼高的林火頻率。

林務局說，林火多半跟人為因素有關，主要是臨近森林的私有墾地燃燒農業廢棄物引發，且去年氣候特殊，環境乾燥加乘影響下更易起火；過去到車站、公所等地方宣導，但在山區用火的人不見得看到，現在改推「精準式宣導」，直接對高風險地區林農加強說明。

台大森林暨環境資源學系副教授邱祈榮說，氣候變遷影響嚴峻，林火頻率可能更高，需加強關切及投注更多研究。火的形成有燃料、氧氣、熱源3個原因，山上不缺氧，植被跟樹木是燃料，當外來因素導致熱源，不小心就導致林火。