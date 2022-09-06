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30.7關卡失守 台幣月底恐貶破31元

台灣新聞組／綜合6日電
美元指數5日升破110大關，台幣重貶1.22角，收在30.71元。(記者黃仲明／攝影)
美元指數5日升破110大關，台幣重貶1.22角，收在30.71元。(記者黃仲明／攝影)

追蹤美元對歐元、英鎊等6種主要貨幣的DXY美元指數昨天升破110大關，再創20年新高。美元走強造成非美貨幣全面走貶，其中台幣兌美元匯率昨天盤中最低貶至30.77元，終場失守30.70元關卡，以30.71元、重貶1.22角作收，匯價創近3年新低。匯銀人士說，「美元強勢暫時看不到盡頭」，在趨勢不變下，台幣不排除月底前就會貶破31元大關。

台股方面，加權指數昨天小跌11點、收在1萬4661點，但成交值萎縮至1881億元。金管會主委黃天牧昨說，金管會將持續關注台股動能和價量變化，近期台股量縮至2000億元上下，「當然這是我們需要去關注的量」。

金管會昨指出，外資8月再匯出54.54億美元，累計前8月淨匯出167億美元，約逾台幣5000億元，創史上同期最大淨匯出量，遠超過2008年海嘯時期。

針對近期台幣匯率貶勢彷彿失速列車，央行外匯局長蔡烱民昨天說，沒有「放生」台幣匯率的問題，央行7、8月都有進場調節，9月初以來還有進場調節、維持市場秩序。央行昨天公布8月底外匯存底為5454.82億美元，月減23.29億美元，連兩個月下降。蔡炯民指出，外匯存底連兩個月下滑，主因包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元的匯率變動，以及央行維持外匯市場秩序進場調節。

蔡烱民表示，如果從台幣與美元的角度來看，今年初匯率還在27.7元附近，現在下滑至30.7元、差了3元之多，會讓外界感受相當深刻；但談起產業競爭力，市場應該關注的是一籃子匯率，也就是名目有效匯率指數及實質有效匯率指數，從這兩者來看，台幣匯率表現仍相對平穩、並不算弱勢。

針對台幣匯率走勢，彭博資訊報導，台灣出口成長減緩且台股資金流出，加上台海緊張局勢升高，都對台幣造成壓力，技術指標顯示，台幣可能繼續貶向31.418元兌1美元。

匯率 台股 央行

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