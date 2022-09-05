不滿黑吃黑 槍殺2下游 詐團兇嫌落網
桃園市1日晚間驚傳行刑式槍擊命案，二名詐團成員慘死，警方查出是詐團幹部蘇姓男子疑因不滿「黑吃黑」槍殺兩名下游，犯案後搭車潛逃，途中多次變裝、轉乘，幕後有人接應。警方追查三天，昨天在國道3號逮獲正搭白牌車北上蘇男，深夜起獲作案槍彈，依殺人罪嫌偵辦，追查其他詐團共犯。
警方調查，36歲蘇姓男子本月1日晚間8時30分犯案後，叫白牌出租車一路南下，躲藏在彰化一處民宅，2日凌晨再叫車轉往花蓮市區，晚上住在旅館；警方沿途調閱監視器，昨天發現他在屏東現蹤，正要搭乘一輛白牌車由國道3號北上。
專案小組駕車一路跟監，昨晚6時30分許行經國3北上227公里、雲林古坑段時，聯繫國道警方巡邏車包夾攔截，出租車被迫停靠路肩後，員警衝上前將蘇男拖出車外，蘇毫無防備，束手就擒。
警方搜索車內、蘇男身上，沒有發現槍彈，但根據跟監時掌握，深夜在花蓮起獲槍彈，由於幕後有人接應，作案動機、經過正漏夜追查。白牌車駕駛經初步研判並不知情，但嫌疑尚未釐清，一併留置。蘇犯案後何人接應，槍支來源和流向，也待釐清。
警方調查，蘇姓男子原從事仲介、房屋修繕，疑加入詐團，因詐騙贓款問題，1日晚間至桃園區中華路一處社區，支開承租套房友人後，直接槍殺27歲陳姓及28歲楊姓男子；共射擊兩人頭部三槍斃命，初步認定作案動機與詐團利益分配不均、黑吃黑有關。
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