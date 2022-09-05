雨灌水庫 大台北年底前不缺水

基隆河員山子分洪道水位超過63公尺，4日分洪，水勢經由分洪堰進隧道入海。(圖：水利署第十河川局提供)

軒嵐諾颱風外圍環流帶給久違的豐沛雨勢，桃竹苗和北台灣翡翠、石門等水庫水量有效回升，翡翠水庫管理局宣告年底前大台北地區用水無虞，基隆乾旱獲得紓解。員山子今年第3次分洪，北水局首度開啟阿姆坪防淤隧道，沖淤兼防洪。

軒嵐諾帶來強烈降雨，竹縣鳥嘴山累積降雨量622毫米居冠、新北坪林499毫米第二，更為台灣水庫大進補，達3億3155萬噸，北部石門、寶山及寶二水庫合計增2億7150萬噸，中部永和山、鯉魚潭及德基水庫進帳3400萬噸，南部曾文、烏山頭及南化水庫2605萬噸。

翡翠水庫管理局表示，今年7、8月降雨量僅歷年同期平均降雨量27%，是翡翠水庫蓄水以來最低；颱風帶來5726萬立方公尺水量，水庫水位上升近7.5公尺，蓄水率從57.42%上升至74.48%，預估尚有4274萬立方公尺進水量，蓄水率可達88%，評估今年底前大台北地區用水無虞。

石門水庫蓄水率93.8%，經濟部水利署北區水資源局昨上午首度開啟石門水庫阿姆坪防淤隧道，利用颱風洪水 流量，將防淤隧道工程的20萬立方公尺泥砂進行沖淤操作，水量逐步提升至每秒600立方公尺，有效沖淤。

基隆地區旱象因颱風帶來的雨勢獲解除，員山子分洪堰昨天上午水位超過63公尺，洪水經分洪堰排流入海，減少中下游洪患。這是員山子今年第3次分洪，也是2005年開通以來第57次。

颱風降雨使基隆河水位有效回升，滿足基隆民眾每日用水，還能將多餘水量抽送至新山水庫蓄存，中正、信義區高地供水已獲得解決。