每10萬人10人 台灣青少年尋短死亡率 13年新高

台灣自殺防治學會昨公布最新自殺統計數據，去年全國約154萬人出現情緒困擾，占人口8%，高於前年，39萬1000人於過去一年曾認真想過自殺；65歲以上長者及15到24歲年輕人自殺死亡率明顯較高，青少年及年輕族群自殺死亡率甚至為13年來新高。

台灣憂鬱症 防治協會理事長吳佳儀說，去年全國自殺死亡率約為十萬分之十二，其中男性自殺死亡率為女性之1.5到2倍，多數年齡層死亡率持平，但65歲以上、15到24歲去年自殺死亡率分別上升達到每10萬人28人、每10萬人10人。

統計自殺原因，超過一半是憂鬱、第二名是家庭成員因素、第三名感情問題，顯示家庭為重要的環境風險。四成受訪者在近一個月內曾因疫情 感到壓力，前五名壓力源為工作經濟、日常生活、身體健康、家庭人際、心理健康 。

吳佳儀說，14歲以下自殺通報人數增幅明顯，且青少年自殺死亡率逐年升高，主要輕生動機為人際問題、憂鬱、校園學生問題，其中校園學生問題呈現上升趨勢。建議加強校園自殺防治制度，建立醫療資源轉介，包括辨識自殺警訊、青少年心理健康促進、保持求助管道暢通、高風險個案輔導等，學校及家庭都要投入很多努力。

吳佳儀提醒，家長及師長可多鼓勵青少年維持社交、規律運動、戶外活動，練習正念放鬆，並提供專線求助電話。至於年長者應維持線上或實體社交，而親友定期訪視，透過關懷電話、書信聯繫、網路連結，也可維持長者心理健康。