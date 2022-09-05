我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

每10萬人10人 台灣青少年尋短死亡率 13年新高

記者邱宜君／台北5日電

台灣自殺防治學會昨公布最新自殺統計數據，去年全國約154萬人出現情緒困擾，占人口8%，高於前年，39萬1000人於過去一年曾認真想過自殺；65歲以上長者及15到24歲年輕人自殺死亡率明顯較高，青少年及年輕族群自殺死亡率甚至為13年來新高。

台灣憂鬱症防治協會理事長吳佳儀說，去年全國自殺死亡率約為十萬分之十二，其中男性自殺死亡率為女性之1.5到2倍，多數年齡層死亡率持平，但65歲以上、15到24歲去年自殺死亡率分別上升達到每10萬人28人、每10萬人10人。

統計自殺原因，超過一半是憂鬱、第二名是家庭成員因素、第三名感情問題，顯示家庭為重要的環境風險。四成受訪者在近一個月內曾因疫情感到壓力，前五名壓力源為工作經濟、日常生活、身體健康、家庭人際、心理健康

吳佳儀說，14歲以下自殺通報人數增幅明顯，且青少年自殺死亡率逐年升高，主要輕生動機為人際問題、憂鬱、校園學生問題，其中校園學生問題呈現上升趨勢。建議加強校園自殺防治制度，建立醫療資源轉介，包括辨識自殺警訊、青少年心理健康促進、保持求助管道暢通、高風險個案輔導等，學校及家庭都要投入很多努力。

吳佳儀提醒，家長及師長可多鼓勵青少年維持社交、規律運動、戶外活動，練習正念放鬆，並提供專線求助電話。至於年長者應維持線上或實體社交，而親友定期訪視，透過關懷電話、書信聯繫、網路連結，也可維持長者心理健康。

心理健康 疫情 憂鬱症

上一則

陳時中偷窺片 蔣萬安：性騷當有趣 黃珊珊：教壞孩子

下一則

較前年慢47分鐘 馬英九泳渡日月潭：老了還能游

延伸閱讀

韓星張紫妍被逼陪睡輕生 經紀公司代表反告政府、2女星

韓星張紫妍被逼陪睡輕生 經紀公司代表反告政府、2女星
評論川普精神狀況 耶魯大學拒韓裔精神病學家李班迪復職

評論川普精神狀況 耶魯大學拒韓裔精神病學家李班迪復職
1/3居家隔離者出現抑鬱等症狀 中國專家籲關注心理健康

1/3居家隔離者出現抑鬱等症狀 中國專家籲關注心理健康
憂鬱症恐奪命 醫師教關懷3步驟

憂鬱症恐奪命 醫師教關懷3步驟

熱門新聞

陳文茜因病只能坐在床上和觀眾見面。(圖:TVBS提供)

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

2022-09-03 19:38
陳女一頭挑染金髮，年紀很輕，詎料竟是柬國詐騙蛇頭，至少已招募12人赴柬工作。圖／民眾提供

22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部

2022-08-29 14:20
金門又遭民用無人機入侵，守軍示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。(取材自國防部影片)

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

2022-09-01 02:12
九月起增加每周入境人數，桃園機場卻出現防疫計程車不足、旅客在機場久候等諸多亂象。記者季相儒／攝影

台灣入境塞爆 旅客苦等防疫計程車

2022-09-02 17:23
日月潭萬人泳渡登場，台前總統馬英九（中）第9度泳渡日月潭。記者賴香珊／攝影

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

2022-09-04 11:27
中國大陸無人機持續侵擾離島，軍方2日證實，已調派干擾槍進駐金馬。（圖：軍聞社提供）

拖月餘才敢轟陸無人機 沈富雄：全因蔡英文聽到白宮一句話

2022-09-04 02:24

超人氣

更多 >
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒
「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容
馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」
中國為何連續7個月減持美債？

中國為何連續7個月減持美債？