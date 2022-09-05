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「台大」補習班判侵權禁再用 賠623萬

記者許維寧／台北5日電
台灣大學告台大文理短期補習班侵權，近日一審判決出爐，台大勝訴。目前業者招牌已改為台大明明。(記者曾原信／攝影)
台灣大學告台大文理短期補習班侵權，近日一審判決出爐，台大勝訴。目前業者招牌已改為台大明明。(記者曾原信／攝影)

台大文理短期補習班多年來使用「台大」字樣作為名稱和招牌，由於台大、TAIDA均為台灣大學註冊商標，校方控告業者侵權並求償1000萬（台幣，下同，約32.6萬美元），近日一審結果出爐，法院判台大勝訴、業者應給付台大623萬，且不得再使用台大、TAIDA等字樣。

台大說，台大品牌是師生長年經營的心血，校徽、名稱不是公共財，不得讓私人企業以此盈利，使用台大商標需循管道取得授權，台大已收到業者的聲明上訴狀。

台大法務處執行長、訴訟代理人陳琬渝說，台大自1983年陸續註冊多項商標，包括校徽、台大、臺大、NTU、國立台灣大學、TAIDA等，均受智慧財產局認證為商標，但近年坊間仍有業者未經授權便擅自使用相關商標作為公司名稱，均屬侵權。台大都會先發文給業者，置之不理才會進入訴訟。

陳琬渝說，該業者於協商階段曾指願改名為「台大明明」，但仍使用學校商標，因此不接受和解條件才會進入訴訟。由於業者已經營數10年規模甚大，象徵性求償1000萬元，並要求業者停止商標侵權行為。

根據判決書，業者主張台大補習班1972年便由台北市教育局核准立案，2008年於服飾上使用TAIDA字樣，也早於台大申請商標，應符合商標善意先使用，沒有侵害台大的商標權。

但法院認定不適用善意先使用。陳琬渝說，業者李姓法定代理人非創辦人，創辦人許姓男子當年就曾標榜「要上台大，先來台大」，可見就是以學校聲譽經營補習班。且兩人數十年間都曾試圖將台大、台大補習班向智慧局申請註冊商標，均遭駁回，因台大是國立台灣大學簡稱，恐和主體混淆，因此法官不採信是善意先使用。

文化大學廣告系系主任鈕則勳說，民間企業標榜或使用台大多是為了沾光、搭便車，以此創造利多，台大透過官司處理也是告訴業者，台大註冊商標不可無償使用。近年社會注重智慧財產以及商標專利，業者若要使用知名大學名稱還是要先理解商標權規範、是否已有學校註冊，取名字時要更審慎。

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