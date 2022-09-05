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台幣波動震幅 近25年最大 高低價差將打破3元慣例

記者陳美君／台北5日電
新台幣匯率走勢。 資料來源：中央銀行
新台幣匯率走勢。 資料來源：中央銀行

美國聯準會鷹派升息，帶動國際美元飆上20年新高，新台幣匯率今年也寫下了三項紀錄，恐改寫外匯交易員的經驗法則。

首先，新台幣匯率今年走勢先強後弱，年初最高來到27.607元，創下近25年新高；到9月2日，匯價跌至30.588元，為近三年新低；全年高低價差擴大至2.981元，為2010年以來、13年最大。

資深匯銀主管指出，自中央銀行前總裁彭淮南1998年上任、現任總裁楊金龍2018接任至今的25年來，新台幣匯率每年的高低價差，一般都會落在3元以內，只在2008、2009這兩年，因爆發國際金融海嘯、國際匯市波動劇烈，高低價差擴大至3.54元與3.144元，其中2008年的高低價差3.54元，是25年來最大，其餘的23年，央行都將全年匯率高低價差控制在3元以下。

假設當年的匯率高點落於28元，低點一般不會低於31元，「新台幣每年最高價與最低價以3元為限、絕不會超過4元」，外匯交易員普遍將此列為經驗法則。

不過，此一經驗法則，恐在今年被改寫。新台幣匯率今年「先強後弱」，最高點為今年1月17日的27.607元，之後受美國猛烈升息影響，走勢每況愈下；新台幣匯率9月2日貶值5.7分，收在30.588元，為近三年新低，總成交量13.095億美元。

截至9月2日，今年全年匯率的高低價差已達2.981元，創2010年以來的13年新高，若新台幣匯率持續下探，不排除今年全年高低價差將打破3元慣例，甚至進一步挑戰國際金融海嘯時期創下的3.54元、成為25年來匯率最波動的一年。

今年新台幣匯率波動加劇，大型國銀交易室主管分析，這有兩項意義，一是聯準會歷經史上最大規模寬鬆後、展開40年來最激烈的升息步伐，對新台幣等亞幣的衝擊同樣是史無前例的巨大；二是楊金龍2018年2月上任至今逾四年半來，對新台幣匯率的控管明顯鬆綁、並放手讓匯率的波動幅度更富彈性。

匯銀主管說，「彭（淮南）總裁時期，因為十分注重穩定，除非國際金融風暴，否則新台幣匯率每年3元的波動幅度幾乎是鐵則，不過到了楊總裁，央行的操作變得不一樣了，2021年全年的高低點價差還不到1元、幾乎沒什麼動，到了2022年就『海波浪』了，今年才9月初全年波動幅度就快3元，以前的經驗法則就快不適用了。」

匯率 升息 央行

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