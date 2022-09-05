我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

「鳳展專案」F-16構改案 延至2026年完成

記者洪哲政／台北5日電
空軍鳳展專案將把現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block20）。（本報資料照片）
空軍鳳展專案將把現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block20）。（本報資料照片）

空軍代號「鳳展專案」的「F-16A/B型戰機性能提升案」，原規畫明年就要全數構改完畢，但明年度國防預算案卻顯示，全案須延至2026年。

空軍司令部證實，全案延長是因配合AGM-154C遙攻武器（JSOW）解繳期程進行修調；戰機構改則仍依原規畫期程，於明年底全數完成。

國民黨立委馬文君昨表示，空軍去年在預算書還告知國人鳳展專案將於明年完成，但才過不到一年，又說因為某項裝備解繳有問題需要延長，該專案管制可見有很大問題，關於這點空軍必須說清楚。

民進黨立委蔡適應則表示，空軍鳳展專案總計構改F-16架數為141架，以每月三架進度執行中，到今年底預計完成126架，全案將於明年完成。而聯合距外武器是美國在2017年6月29日出售的F-16使用彈藥，共56枚，由於是全新武器，還有部分整合和系統升級要進行。但他認為，若從出售到解繳完畢需耗時九年，時程確實比想像中久，他將同步向國防部了解交貨進度。

鳳展專案計畫將空軍現役141架F-16A/B型戰機進行延壽及性能提升，原預算編列年度至2023年止，完成所有性能提升業務；但明年預算案顯示，全案執行期程多出三個年度，必須要展延至2026年。

空軍司令部解釋，鳳展案戰機構改將仍依原規畫期程，於明年底全數完成；至於全案延長至2026年，是為配合武器彈藥「JSOW」解繳期程修調。

預算 國防部 國民黨

上一則

農委會標案風波 張善政稱光明磊落沒有什麼好檢討

下一則

疫情升溫連6天破3萬例 指揮中心：近日恐逾4萬例

延伸閱讀

Politico：拜登將對台軍售11億 含響尾蛇飛彈可掛F-16

Politico：拜登將對台軍售11億 含響尾蛇飛彈可掛F-16
運油20 、殲16新型戰機 投入中俄聯合巡航

運油20 、殲16新型戰機 投入中俄聯合巡航
罕見 中國多型戰機首飛試飛員 公開亮相

罕見 中國多型戰機首飛試飛員 公開亮相
罕見同場… 長春航空展 「20系列」戰機齊亮相

罕見同場… 長春航空展 「20系列」戰機齊亮相

熱門新聞

陳文茜因病只能坐在床上和觀眾見面。(圖:TVBS提供)

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

2022-09-03 19:38
陳女一頭挑染金髮，年紀很輕，詎料竟是柬國詐騙蛇頭，至少已招募12人赴柬工作。圖／民眾提供

22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部

2022-08-29 14:20
金門又遭民用無人機入侵，守軍示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。(取材自國防部影片)

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

2022-09-01 02:12
九月起增加每周入境人數，桃園機場卻出現防疫計程車不足、旅客在機場久候等諸多亂象。記者季相儒／攝影

台灣入境塞爆 旅客苦等防疫計程車

2022-09-02 17:23
日月潭萬人泳渡登場，台前總統馬英九（中）第9度泳渡日月潭。記者賴香珊／攝影

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

2022-09-04 11:27
中國大陸無人機持續侵擾離島，軍方2日證實，已調派干擾槍進駐金馬。（圖：軍聞社提供）

拖月餘才敢轟陸無人機 沈富雄：全因蔡英文聽到白宮一句話

2022-09-04 02:24

超人氣

更多 >
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒
「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容
馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」
中國為何連續7個月減持美債？

中國為何連續7個月減持美債？