「鳳展專案」F-16構改案 延至2026年完成

空軍鳳展專案將把現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block20）。（本報資料照片）

空軍代號「鳳展專案」的「F-16A/B型戰機性能提升案」，原規畫明年就要全數構改完畢，但明年度國防預算 案卻顯示，全案須延至2026年。

空軍司令部證實，全案延長是因配合AGM-154C遙攻武器（JSOW）解繳期程進行修調；戰機構改則仍依原規畫期程，於明年底全數完成。

國民黨 立委馬文君昨表示，空軍去年在預算書還告知國人鳳展專案將於明年完成，但才過不到一年，又說因為某項裝備解繳有問題需要延長，該專案管制可見有很大問題，關於這點空軍必須說清楚。

民進黨立委蔡適應則表示，空軍鳳展專案總計構改F-16架數為141架，以每月三架進度執行中，到今年底預計完成126架，全案將於明年完成。而聯合距外武器是美國在2017年6月29日出售的F-16使用彈藥，共56枚，由於是全新武器，還有部分整合和系統升級要進行。但他認為，若從出售到解繳完畢需耗時九年，時程確實比想像中久，他將同步向國防部 了解交貨進度。

鳳展專案計畫將空軍現役141架F-16A/B型戰機進行延壽及性能提升，原預算編列年度至2023年止，完成所有性能提升業務；但明年預算案顯示，全案執行期程多出三個年度，必須要展延至2026年。

空軍司令部解釋，鳳展案戰機構改將仍依原規畫期程，於明年底全數完成；至於全案延長至2026年，是為配合武器彈藥「JSOW」解繳期程修調。