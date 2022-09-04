台南阿堂鹹粥漲到1碗260元 業者：虱目魚漲太多

台南美食名店「阿堂鹹粥」最近再次調整多項商品售價，人氣品項魚肚鹹粥調為每碗新台幣260元。（中央社）

台南美食 名店「阿堂鹹粥」去年底漲價，人氣品項魚肚鹹粥調為每碗新台幣200元（約6.5美元）引發議論，最近又調漲為260元台幣（約8.4美元），業者指稱是虱目魚價格漲太多，堅持用料實在不得不調漲。

阿堂鹹粥去年底將就曾調漲過店內品項售價，最貴的魚肚加鹹粥從180元調到200元（台幣，下同），最近再次調漲，部分品項調漲10元，魚肚加鹹粥、魚皮加鹹粥則漲到1碗260元，消息傳開後在網路上引發不少議論，中央社記者今天上午11時許前往觀察，發現生意仍然不錯，但未見大排長龍景象。

有從台北來的消費者表示，上次來的時候漲到每碗200元就覺得有點貴，這次來又漲價，只好調整選擇品項，除了點單價較便宜的，魚肚鹹粥以前1人吃1碗，這次就2人吃1碗，料還蠻多的，久久吃一次沒關係。

另一名首次造訪的台北遊客表示，今天是第一次來，每碗260元就當成嚐鮮價，以後會不會再吃就要看看到底好不好吃、有沒有這個價值。

阿堂鹹粥1名員工告訴中央社記者，前一陣子虱目魚的產量減少，幾乎天天都在漲價，而且需要的量還不一定訂得到，想多賣一點也沒得賣，因為堅持用料一定要實在，才不得不調整虱目魚相關品項價格，店內還有土魠鹹粥、綜合鹹粥等單價較低品項，讓客人自由選擇。

業者指出，只要客人問起漲價原因，員工都會仔細解釋通貨膨脹 、原物料漲價、塞港等因素，老主顧多能理解為何要漲。