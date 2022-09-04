台中狼師案 被害人再發聲：對公權力感到失望與受傷

惠文中學圖書館主任蔡淇華收到當事人A小姐留言，再次強調她找市府申訴的失望與受傷，讓她對於深信不移的公權力，感到難以接受。（圖／翻攝自蔡淇華臉書）

台中狼師案近日爭議連連，台中市教育局 日前透過調查小組報告後，解聘黃姓教師、永不錄用，申請退休也遭退回，將無法請領退休金 ；惠文中學圖書館主任蔡淇華日前收到當事人A小姐留言，再次強調她找市府申訴的失望與受傷，尤其是家人遭騷擾，讓她對於深信不移的公權力，感到難以接受，才站出來成為「吹哨者」。

市府裁決確定後，蔡淇華收到A小姐留言，2日晚間在臉書 上發文分享。A小姐先感謝蔡淇華，身為市府管轄下市立高中的教師，對狼師案發表立場，勢必會面臨一些壓力，但有了蔡的見義勇為，讓許多教師圈中，原本半信半疑或不敢表態的老師，願意發表對這件事看法，也開始轉貼人本的連署網址。

A小姐提及，委託人本基金會將案子傳遞出去時，才發現教育局辦理此案的缺失，無論是未依教師法22條，將涉有性平案的教職員停聘、或未將同一加害人的不同被害者併案調查，甚至有可能洩密，讓加害人得以取得證人與被害人的身分，進行騷擾，以上行為「皆讓她對於深信不移的公權力，感到難以接受」，因此只能鼓起勇氣站出來，當一個吹哨者。

「這案子是真有其事，不是外傳學生報復或政黨側翼影響選戰。」A小姐強調，原本只希望按照體制內的申訴管道，進行性別事件行政調查，但過程中，無論是被加害人騷擾，或是原本申訴訴求未能達到，都讓她與家人失望、受傷。

記者會後，A小姐收到了負面的質疑，懷疑她選前出面，動機不單純，或是網路酸民嘲諷她，想了25年才覺得不對勁；但相當感動的是，多年未聯繫的國中同學，在看到新聞後願意毫不遲疑地相信，甚至出面援助，希望能彌補她過去受的傷害。

A小姐最後說到，這案子讓大家開始關注校園的羞辱管教經驗、兒少性平議題、甚至有機會推動修法，希望以她現身的「拋磚引玉」，呼籲大家共同編織一張社會安全網，保護下一代。

蔡淇華在文章最後謝謝大家，促成公平正義的早日來到，甚至啟動了台灣的「me too」運動，也因為新聞，台中私立小學有6位學姊妹，也向市府舉法；又是一場不堪的過往，但遲來的公平正義，仍然要繼續爭取。

中市府表示，調查報告出爐後，性平會做出最嚴厲處分，不但對該師予以解聘，永不錄用，而且沒有退休金，給受害者一個公道，希望如果有潛在受害者，能夠透過司法途徑，在訴期內的，勇敢指認，能夠讓當事人受到法律制裁，台中絕不容忍狼師胡作非為。