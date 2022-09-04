殺人後躲海裡 泡整夜…撐不住遭活逮

許姓男子殺害黃姓鄰居後，跑到碧砂漁港碼頭泡在海水裡，雙手拉住輪胎撐躲一整夜，直到天亮被民眾發現報警逮捕。（記者游明煌／翻攝）

基隆許姓男子前晚趁住樓上的黃姓男子下樓倒垃圾時，從機車置物箱取出水果刀，猛砍黃男胸部、頸部，導致黃男送醫不治，許男殺人後開車逃往碧砂漁港棄車，人躲在浮動碼頭暗處，在海裡泡整夜，直到昨天天亮才被民眾發現報警逮捕，許男說因長期被噪音吵到睡不好才行凶，詢後依殺人罪送辦。

死者黃男（68歲）前晚8點多自北寧路住處下樓倒垃圾，在社區門口遭許男（66歲）持刀正面砍殺，倒臥血泊，目擊住戶見狀馬上報案，黃男被送醫救治，因胸、頸被砍多刀，大量出血不治。

警方指出，許男行凶後駕車逃逸，調閱監視器追查，車子被棄置在八斗子碧砂漁港旁，但人不知去向，一度懷疑畏罪跳海，當時颱風影響海象不佳，且光線昏暗無法進行搜救，但在許男家中找到染有血跡凶刀。

警方查訪得知許男水性不錯，以前討海維生，懷疑可能從水路脫逃或躲藏，在岸上搜索雖沒有發現，但要求員警排班守望。昨天清晨6點多，有民眾發現許男在一處浮動碼頭船板下方躲藏，胸部以下都泡海中，只有頭露出來，雙手拉住上方的輪胎撐著，員警獲報立即前往逮人。

警方和海巡人員到場時，許男說「我快撐不住了，沒力氣了」，海巡人員將許男拉上岸，警方戒護由救護車送醫治療觀察，僅有失溫並無大礙，隨後帶回偵訊。

死者家屬氣憤說，許男自機車置物箱取出預藏水果刀，明顯是預謀殺人，許男供稱，長期以來和黃男有多次口角，因為黃男常在樓上讓地板發生震動，害他睡不著覺，心情很差，近日又吵了一架才動手殺人。