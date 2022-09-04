送來一座日月潭…軒嵐諾豪雨 台灣喜「解渴」

颱風影響，台灣附近各海面及巴士海峽風浪偏大；基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生。（記者潘俊宏／攝影）

軒嵐諾颱風掃過台灣東北角，為苗栗以北帶來顯著雨量，預估將為全台水庫帶來1億2430萬噸水，相當於一座日月潭 水庫庫容。經濟部水利署表示，翡翠、石門水庫都有所蓄升，新山水庫蓄水率也漸漸止跌。

中央社報導，軒嵐諾外圍環流持續為北台灣帶來降雨，水利署副署長王藝峰表示，颱風主要為苗栗以北帶來顯著降雨，自1日上午7時至昨天下午3時止，共為各水庫帶來共1億2430萬噸水挹注。王藝峰補充，水會在未來幾天陸續流進水庫，特別是翡翠水庫蓄水率已攀至61%、石門水庫蓄水率也來到86.9%，新山水庫蓄水率也慢慢止跌回升；整體降雨挹注程度比預期中來得好一些，「當然還是希望能夠更多」。

基隆昨日起水情燈號轉為黃燈，實施夜間減壓供水，針對何時有機會調整燈號措施，王藝峰表示，需待新山水庫蓄水量真的上升，並衡量中央氣象局對未來一個月降雨預測，才能進行後續評估，同時也要密切關注颱風過後，北部地區是否如期下冬雨。

根據水利署截至昨日下午3時資料，北部主要水庫部分，新山水庫蓄水率32.2%，翡翠水庫蓄水率61.5%，石門水庫蓄水率86.9%，寶山寶二水庫蓄水率99.9%；中部永和山、明德、日月潭水庫蓄水率皆逾9成，德基水庫蓄水率則是88.9%。南部水庫蓄水率普遍都有6成到9成，僅曾文加烏山頭水庫蓄水率為51.4%，王藝峰表示，曾文水庫蓄水量目前約3億噸，確實較往年稍少，但不影響二期稻作供水與台南地區用水。