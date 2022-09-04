補習班兼職「好賺」 台灣學校名師淪陷

台中一中劉姓化學教師涉在西區康樂街開設家教班，引發家長質疑。台中一中澄清，劉師近三年來都非科學班任教教師，也未涉及科學班入學命題。(圖：民眾提供)

公立學校教師在補習班兼職幾乎是公開的秘密，許多縣市不告不理，或有檢舉卻查無實證，近三年來，以新北市、桃園市、高雄市為例，查獲數皆掛零，台中市16件檢舉案中只抓到兩例，法規幾乎形同具文。

台灣「教育人員任用條例」規定，專任教師不得在外兼課或兼職，縣市也有自治條例進一步規範。但有明星高中校長透露，明星高中常有老師在補習班兼職傳聞，因明星高中光環就是升學 保障，老師更易為補習班「加分」，又以數理科最為搶手。

今年6月，台中市議員李中曾在議會檢舉「劉○」教師補習，但教育局 表示，兵分三路稽查該補習班三處據點，比對補習班師資名冊，未發現教師在補習班兼課。

本報系調查，化名「劉○」的台中一中劉姓化學老師，除在補習班授課，也在台中市西區開家教班，另一名林姓物理老師化名「林○」，則在學校附近的商圈自租教室授課。

記者請家長協助，今年6、7月先向兩師探詢上課方式，由學生前往上課並錄製上課影片，比對台中一中畢業紀念冊，確認上課的兩師的確是台中一中的教師。

劉師以常見化合物諧音取名「劉○」，是校內外學生熟知的綽號，網路論壇討論「王牌教師」時，也常被提及。劉師在某補習班南屯教室開課，也在西區康樂街民宅開家教班。林師則在緊鄰學校的一中商圈租教室開班，據傳為免瓜田李下，不收台中一中學生。

教師課後兼職躲稽查 資料來源：補教業者、聯合知識庫 製表：陳宏睿、簡慧珍 幣別：台幣

老師在補習班上課，台中一中校長林隆諺說，學校不具備檢調調查權，只能行政調查，兩師都否認，如有具體事證會依法處理，也會輔導教師教學正常化；教育局也表示，只要有具體資料，會調查處置。

補教業界表示，教師補習「錢」是主因，名師每生每年收費約4至5萬元（台幣，下同，約合1306至1633美元），每班收30人即破百萬，多開幾班就賺更多，加上很少被查獲，「利大於弊」讓名師淪陷。

中華民國 補習教育協會輔導理事長謝智芳表示，上課學生或家長除非有收費、教學糾紛，否則不會檢舉，補習班更不會交出兼差老師名冊；除非掌握教師補習時段到現場核對，才可能查獲。

「查不查得到，其實要看督學的功力。」一名高中教師說，一般都是有人主動檢舉，主管機關才被動去查，但教育局也沒人力在補習班蹲點。