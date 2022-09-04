她成人池教游泳 愛女竟溺斃在兒童池

屏東縣恆春鎮立游泳 池日前發生幼兒溺斃意外。一名游泳女教練晚上帶三歲女兒到游泳池教學，女教練在成人池教學，女兒在十多公尺外兒童池動也不動，救生員發現緊急將女童救起，並緊急做心肺復甦術，送醫仍不治，女教練當場痛哭，檢方調查救生員有無過失致死刑責。

警方調查，家住屏東滿州的女教練，丈夫是牙買加裔英國 人，8月22日晚間，她帶三歲女兒到恆春鎮立游泳池教學，她在成人池指導學員，女兒在十多公尺外兒童池戲水，當時在兒童池旁的一名學員家長，驚見女童在半公尺深的水中漂浮，身體動也不動，急通知在成人池旁監控的救生員。

學員家長告訴警方，當時她在兒童池旁等候，見女教練的女兒來回跳入池中又爬起，感覺一切都正常，後來見女童有異狀，趕緊請人救起，沒想到是溺水；監視器畫面顯示，當時兒童池只有一名幼童在戲水，救生員的注意力集中在人多的成人池 ，是否有涉及過失致死罪，由檢方釐清。

恆春鎮公所表示，鎮立泳池每天開放時段有兩名救生員值班，晚上九時關場，當晚一名救生員在進行游泳教學的成人池旁執勤，另名救生員在做關場前的巡場工作，但泳池有規定，六歲以下幼童需家長陪伴保護；公所有為泳客投保意外險，雙方開過調解會，責任釐清後會商談賠償事宜。