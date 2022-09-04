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再轉強颱 軒嵐諾掃台灣東北角 4.3萬戶大停電

台灣新聞組／台北4日電
軒嵐諾颱風掃過台灣東北角，帶來可觀雨量。台北街頭不少路段出現積水現象，汽車經過時水花四濺。（記者邱德祥／攝影）
軒嵐諾颱風掃過台灣東北角，帶來可觀雨量。台北街頭不少路段出現積水現象，汽車經過時水花四濺。（記者邱德祥／攝影）

中央氣象局今天表示，過去2小時軒嵐諾颱風又略為增強，已達強烈颱風標準，暴風圈也略為擴大；若依目前行進路線和速度預估，最快今天中午可以解除陸上颱風警報。

中央社報導，軒嵐諾今天上午8時中心位置在北緯26.0度，東經124.6度，即在台北的東北東方約330公里海面上，以每小時15轉21公里速度，向北轉北北東進行。

本報系聯合報報導，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天表示，今晚起至明天軒嵐諾漸遠離，各地天氣趨緩，仍有局部短暫降雨的機率；北部山區連日的大量降雨，紓緩北台灣的缺水，但仍應慎防坍方、落石、土石流，避免山區活動。

天氣風險公司說，隨著颱風北上、風向轉為偏西北風，今天中午以前，北部、中部都會有一陣陣的強風驟雨，山區的雨量累積會相當快，還不能掉以輕心。

中央社報導，截至今天上午9時，全國曾經停電的超過4萬3000戶，仍有4000多戶尚未復電，包含新北市3114戶、台北市969戶以及台東縣164戶，台電將視後續風雨及道路交通恢復等情形，持續搶修。

氣象局預報員林秉煜表示，過去2小時軒嵐諾略為增強、達強颱標準，暴風圈也略為擴大，涵蓋新北、基隆、宜蘭，若未來速度、方向不變，預估中午左右可以解除陸上颱風警報。

林秉煜解釋，若以發布颱風警報的期間來看，從強颱降為中颱又轉強颱的情況的確比較少見，但若是以颱風的生命週期來看其實滿多的。

林秉煜指出，軒嵐諾強對流主要在中心及其南側，雖然沒有直接影響到台灣，但過去兩天總雨量，北台灣、中部山區累積雨量非常可觀，其中新竹山區過去24小時累積雨量達362毫米，是這波降雨最猛烈地方；花東地區相對零星，但要注意有焚風。

氣象局預報員謝佩芸說，軒嵐諾持續往北移動，台灣風場轉為北北西風，山區降雨將會持續，要到明天下半天才會趨緩。

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