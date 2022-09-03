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辣媽執意當按摩妹、連恩客都作證 丈夫怒告獲判賠

記者陳俊智／桃園即時報導
桃園一名年輕辣媽不顧丈夫苦勸，執意做傳播妹、荷官和舒壓按摩等工作，還與客人發生性關係，被法院判賠丈夫25萬元。示意圖。（Ingimage）
桃園一名年輕辣媽不顧丈夫苦勸，執意做傳播妹、荷官和舒壓按摩等工作，還與客人發生性關係，被法院判賠丈夫25萬元。示意圖。（Ingimage）

桃園一名年輕辣媽身材姣好，不顧丈夫反對，婚後執意流連聲色場所，從事傳播妹、荷官和舒壓按摩等工作。她雖再三保證工作內容單純，但還是被丈夫釣出疑似性交易的行為，不但感情離婚收場，還被求償30萬元台幣（約9721美元），連客人都出面替丈夫作證，經桃園地院簡易庭審理，最後被判賠25萬元台幣（約8101美元）。全案可上訴。

辣媽丈夫興訟指出，辣媽因工作關係，交友情況複雜，起初經常徹夜玩樂，後來發展到夜夜笙歌不回家程度，還曾在夜店與不明男子接吻拍照。

此外，辣媽雖保證按摩工作單純，但工作用的Instagram和LINE帳號充斥大量裸露兼具性暗示的照片，請友人傳訊接觸，回覆竟是「45/1800；75/3000；特別服務1s全部極致服務做到好；x口爆x後門x顏射」等語，顯踰越為人妻子應守本分。

辣媽雖稱夜店照片是喝醉與異性朋友臉碰到，按摩工作室也沒有性交易，LINE貼文是丈夫自己上網抓的。不過，辣媽的客人出庭作證，指辣媽稱自己沒有結婚，雙方從主客逐漸發展成情侶關係，兩人曾在工作室發生性關係，雖然沒有支付費用，但有買過包包、衣服送她。

法院認為，辣媽確實是丈夫提出的LINE帳號持有者，她也利用LINE帳號進行按摩、性服務等宣傳，也確實在婚姻續存期間與第三者發生性行為，顯違反夫妻間互負貞潔、互守誠實義務，加害情節重大，因此審酌雙方經濟收入，最後判她須賠25萬元台幣。

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