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詐欺黑吃黑？2車手遭行刑式槍決

記者陳俊智／桃園3日電
桃園出租套房雙屍案，檢警鎖定蘇姓男子涉案，目前追緝中。（記者陳俊智／翻攝）
桃園出租套房雙屍案，檢警鎖定蘇姓男子涉案，目前追緝中。（記者陳俊智／翻攝）

桃園市陳姓、楊姓二名男子疑詐欺洗錢黑吃黑，1日晚遭人行刑式槍擊，兩人頭部中彈，當場慘死友人出租套房；檢警根據大樓監視器追查，懷疑有幫派背景的蘇姓男子涉有重嫌，蘇男犯後變裝逃逸，疑有共犯接應，已發布限制出境出海命令，全力緝捕。

檢警在命案現場找到三枚彈頭和三枚彈殼，陳男、楊男分別躺在床上和趴在地上，檢察官相驗後，確認陳男是左額中槍貫穿右後腦、楊男則是右額中槍貫穿左後腦，第三發子彈也打在頭部，其中一名被害人中兩槍。

檢警懷疑，兩人生前人身自由及行動遭控制，但因身上無其他明顯外傷，將進一步解剖釐清，蘇男離去時曾講電話，檢警也不排除有共犯接應。

蘇男平時從事人力仲介、房屋修繕統包工程，也是詐欺集團成員，負責管理車手，案發前，蘇男因利益分配不均、黑吃黑等問題，與陳男和楊男爆發爭執，三人相約見面談判。

蘇男為降低對方戒心，選在雙方共同朋友的出租套房見面。蘇男在陳、楊抵達套房後才現身，且疑在房間外就做好開槍準備。

調查發現，蘇男走入出租套房時，刻意將黑色包包背在胸前，上樓梯時雙手還摸了一下包包，疑似把手伸進包包裡面，拉動槍機，讓子彈上膛。

蘇男進屋後，發現屋內除了陳男、楊男外，還有承租套房的女子及另二名男子，蘇男見狀即稱有事要私下談，指著陳男、楊男說「只要他們倆留下」，示意其他人離開。

共同承租套房的女子之後返家，才發現陳男、楊男倒臥血泊中，嚇得立即報警求救。

詐欺 幫派 檢察官

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