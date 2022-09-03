石木欽遭撤職 停止任用1年

前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當飲宴，懲戒法院二審改判撤職。（本報資料照片）

前公務員懲戒委員會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當接觸，並以妻兒名義買進翁公司股票 ，遭監察院彈劾 ，懲戒法院職務法庭認定石嚴重違反法官倫理，一審判罰款任職時最後月俸一年（354萬台幣，約12萬美元）；石與監察院皆上訴，二審認定石共有16項違失行為，且導致司法信譽及形象受深遠傷害，情節嚴重，改判撤職並停止任用一年確定。

此判決創下台灣司法史上，最高層級司法官因行為不當遭撤職紀錄，72歲的石木欽在案發時已辦理退休，撤職處分對他最立即且明顯的影響是「不能當律師」；至於他的退休金 是否需追回，司法院表示「研究中」。

石木欽在職期間，多次私下與翁茂鍾討論官司、不當接觸，遭檢方移送司法院後，石木欽請辭公懲會委員長並辦理退休，隔年監察院通過彈劾案。

石木欽被彈劾後移送職務法庭，一審認定，石明知翁茂鍾有違反證交法的應華案、百利案、佳和案在法院審理，不但多次與翁茂鍾飲宴、討論案件、告知訴訟進度，還不避諱接待翁進最高法院，以家人名義購買翁經營的公司股票等14項違失行為，雖違失情節重大，但逾10年追懲時效，判決免議，僅依修正前的公務員懲戒法，僅就翁透過兒子買賣股票2項違失判處罰俸一年。

一審判決出爐後，石木欽和監院皆上訴，二審認為，法官懲戒應對其所有違失行為作總體、綜合評價，並應以違失行為「終了日」作為追懲起算點；由於石的違失行為跨越2012年7月6日法官法施行前後，最後的違失行為在2016年7月29日，沒有超過10年追懲期的問題，撤銷一審判決。