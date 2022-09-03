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賣豬仔海削千萬 角頭臨演遭起訴

記者蔣永佑、王燕華／台北3日電

曾在電影「角頭」客串臨演的竹聯幫東堂分子李振豪、金主黃炫逢及幫派分子林晉宇等人，涉在網路上高薪誘騙國人赴柬埔寨，實則從事「賣豬仔」人口販運牟利；台北地檢署2日依人口販運防制法、刑法買賣人口及剝奪行動自由、加重詐欺、組織犯罪，起訴李、林、黃共九人，另案追緝背後人蛇集團。

全案6人在押移審法院，法官裁定李振豪70萬（台幣，下同，約2.28萬美元）交保，另五人以20至40萬交保。

起訴書指出，李振豪、林晉宇原各自為政，後來合作誘騙國人赴柬埔寨，再按比例抽成分潤，每位受騙民眾賣給詐騙集團，可獲1.7萬至1.7萬美元報酬，所幸經兩波偵辦行動後，已救回22人返台。

檢方認定，扣除遭騙民眾的食宿、機票、辦護照、出入境做PCR、預支薪水等開銷，李振豪、林晉宇集團不法犯罪所得共1,470萬餘元，建請法院宣告沒收或追徵其價額。

被害人表示，人蛇當初以「5萬元月薪」要他們前往柬埔寨從事文書工作，詎料一下機就被帶到西港，被告知其實是要做愛情詐騙，每天上班就是在網路上開發客戶搞曖昧，等到「有感情」，再交給會騙錢的主管接手，表現不好就會被電擊凌虐或不給飯吃。

另外，花蓮港警總隊獲報，有人蛇集團以每月底薪含津貼6萬8千元，工作內容為文件收發為誘餌，詐騙至少20多人赴柬國，有名21歲領有中度身心障礙女子，7月底被誘騙出國即失聯，檢警拘提陳姓與傅姓兩名幹部，溯源追查中。

詐騙集團 電影 幫派

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