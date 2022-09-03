台灣醫院愈開愈多 專家示警：衝擊健保財務

台灣醫療資源近年正悄悄發生變化，醫療院所設立家數愈來愈多，包含桃園市將設立清華大學附設醫院、亞東醫院桃園分院，新光醫院昨宣布斥資台幣70億(約2.3億美元)興建新醫療大樓等。北區仍有一家醫學 中心名額，成兵家必爭之地。專家警告，各縣市病床數仍嚴重不均，新設醫院後續恐引發健保 財務的衝擊與挑戰，衛福部都應及早提出對策因應。

疫情 期間，民眾不敢就醫，不少基層診所拉起鐵門，但根據2020年全民健康保險醫療統計，急診就診人次再創新高，達739多萬人次、門診則達2362多萬人次。除桃園將設置2家醫院，屏東縣也將設置義大醫院屏東分院、高雄榮總屏東分院，台南也將有成大醫院沙崙分院及老人分院。

衛福部次長石崇良說，依醫療法規定，每200萬人口可設置一家醫學中心，6大醫療網區，台北區（北市、新北、基隆、宜蘭）已有8家醫學中心，呈現「超載」情形，北區（桃園、新竹、苗栗）總人口近期已超過200萬人，目前仍有1家醫學中心的餘額。

不過，新籌設的醫院位處縣市仍以南部為多，石崇良表示，像屏東即將設置的兩家醫院，希望能滿足當地人需求，畢竟「要屏東人都到高雄看病」這樣的說法能讓人接受嗎？他相信，新設立醫院主要是因應當地的需求及未來人口老化。

新光醫院副院長洪子仁說，疫情後，患者對單人房需求增加，新光醫院的新建醫療大樓是在符合衛福部要求的基本健保床下，讓單人房數極大化，另增設心臟內科、泌尿科、骨科等科別，也是為符合未來老化就醫的就醫趨勢。

陽明交通大學附設醫院副院長周穎政表示，各地都希望區域內的醫療資源愈充沛愈好，但台灣醫療資源普遍不均，以台北區為例，大型醫院都集中在台北市，即使新北市人口遠高於北市，新北市的醫院數量都難以超越北市，「要新北市民過河看病，這樣公平嗎？」

周穎政表示，新設醫院也可能衝擊健保財務，政府應先解決病床數不均問題，增加醫療高品質病床，淘汰品質不佳病床，才能提升整體醫療品質。

健保署長李伯璋說，新設醫院不困難，但醫院為了營運賺錢，一定會收治更多病人，健保總額有限，當整體健保點數上升，點值就會下降，且部分負擔新制預計今年底前上路，使用者付費概念也可能影響民眾就醫意願，新醫院要多方思考如何在營運與收治病人數間達到平衡。