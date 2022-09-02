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勸誘客戶貸款投資 永豐銀遭罰1800萬

記者戴瑞瑤、巫其倫／台北2日電

金管會1日宣布，接獲檢舉與金檢發現，永豐銀不當勸誘客戶用貸款投資買理財商品，與要求客戶要辦房貸壽險才能借房貸等情事，也因涉及高齡銀髮族客戶，踩到金管會三令五申的紅線，因此加重罰度，不只對永豐銀重罰1800萬元，更停止總經理莊銘福職務三個月，並停止永豐銀賣海外債券、房貸壽險、人身保險，直到改善為止。

永豐銀行表示，尊重主管機關指正，將持續落實完善部控制度。

金管會在2020年8月至2021年7月陸續接獲檢舉，去年金檢永豐金及永豐銀，發現三大缺失，包含勸誘客戶以融資買理財商品、辦理房貸搭售房貸壽險、用不當話術銷售人身保險。

銀行局副局長林志吉表示，永豐在海外債券教育訓練教材中，有教導行員如何勸誘客戶貸款投資，也有理專介紹原本沒有貸款需求的客戶，辦貸款後拿來繳保費；另有客戶被要求須買房貸壽險才可辦房貸，房貸壽險搭售被查到有90幾件；在賣人身保險時，有用「獲利保證」、「每月固定配息」等誇大不實話術招攬；也發現有理專保管客戶簽署的空白表單、自製對帳單給客戶。

針對莊銘福被罰停職，林志吉表示，莊銘福從2018年1月開始當總經理，這次缺失顯示出永豐銀金融商品銷售文化長期偏重業務績效，且對分行的督導管理政策欠妥。莊銘福是永豐銀人事評議委員會主席，在相關議案決議過程，沒充分說明並導正銷售紀律，沒善盡督導銀行經營管理之責。

這次除對永豐銀罰鍰、總經理與總行通路業務最高督導主管停職外，也停止永豐銀銷售海外債券、房貸壽險各六個月，與停止銷售人身保險一個月，經金管會確認改善完成後才可重新銷售；同時也罰永豐銀需加碼0.36倍的資本計提，也就是永豐銀要多提20幾億元，才能維持目前的資本適足率，否則資本適足率將掉0.22個百分點，這也是金管會史上第五次對銀行動用風險資本計提。

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