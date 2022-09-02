基本工資明年調漲 工總：選舉年討好勞工

疫情 、通膨壓力下，月薪基本工資 明年調漲為2萬6400元，勞方陣前喊出應調高到2萬8000元，資方則主張不應調逾3%。基本工資勞方審議委員、全產總理事長江健興說，考量經濟景氣變數，勞資雙方各退一步；資方審議委員、工總常務理事何語則說，「選舉年一定會討好勞工 」，服務業明年恐因成本漲價。

勞方審議委員、中華民國餐飲業工會全國聯合會理事長花錦忠還原昨審議過程表示，一開始勞資各執一詞，勞方一路從11%逐漸退守到6.8%，資方則仍堅持3%，之後勞方認為近年調幅算式多採「消費者物價指數年增率加二分之一經濟成長率」，調幅應是月薪2萬6462元，這是勞方堅守的底線，在勞動部長許銘春協調下，去掉尾數62元。

工商協進會理事長、台新金董事長吳東亮表示，調漲基本工資將助長通膨壓力，並提四大建議，包含不宜提前實施夏月電價、暫緩研議電價調整、審慎規畫健保費率調整時機與幅度、延長大宗物資進口降稅等措施。

全國商總理事長許舒博表示，基本工資在疫情期間一再調高，對服務業根本是傷口上撒鹽，政府雖提供補貼措施，但今年核准補助的家數只有當時估算的兩成企業。許舒博指出，餐飲、旅館、批發零售業等服務業將更艱辛，恐造成更多無薪假或失業人口。

何語則說，今年是選舉年，執政者一定會討好勞工，他認為勞動部事先就規畫好這個決定，但調高基本工資會對邊際產業、服務業都有很大的影響，以服務業來說，明年一定會調高價格。

工總指出，對製造業來說，還有外銷支撐，影響性較小；但對傳統型、中小型企業衝擊會比較大。

花錦忠說，勞團當然不滿意結果，但堪能接受。江健興也說，面對萬物齊漲，考量接下來疫情、國際情勢變數恐對景氣造成影響，勞資雙方各退一步。

基本工資雖「連七漲」，但朝野都說，基層勞工需要更好的保障。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗贊成調漲，但也指出此舉無法解決台灣面臨的低薪問題，今年通膨及物價上漲嚴重，政府應快拿出解決辦法，而非忽視因低薪受苦的民眾。

民進黨立委王美惠也說，最近柬埔寨人口販運事件頻傳，是台灣就業市場低薪問題導致，最重要的是要健全台灣就業市場的機制，給基層勞工更好的保障。

台灣勞工陣線協會則說，應盡速完成「最低工資法」，讓基本工資調整更加制度化，也呼籲政府應透過相應的家庭支持與補助策略，協助邊際勞工度過這波物價寒冬。