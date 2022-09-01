高雄鼠窩殲滅大翻身 「米奇屋」喊價上漲1.5倍

被形容為「米奇屋」的高雄三民區透天厝，經清理掉鼠窩後，開價1380萬求售。(圖／高市環保局提供)

高雄市三民區克武路一戶透天厝因久未清理釀成鼠患，十多年來鄰居苦不堪言，房價 慘跌，經人檢舉，上月底獲市府強制清除。如今環境回復清淨，屋主傳有意出售，經房仲估價，今年元月初同排透天厝只賣出600多萬，現在開價到1300萬到1600萬，上漲約1.5倍，堪稱「鼠窩」大翻身。

這棟5樓透天厝被戲稱「米奇屋」，約22坪，屋齡逾42年，康姓人家10年前搬到北部，剩康姓男子獨居，但房子沒清理，還堆置滿屋雜物，老鼠、蟑螂亂竄，鄰居受不了。

高雄市環保局花5天清理髒亂，清出32噸垃圾。副局長高宗永表示，代清除費用為67萬7009元，已向住戶求償，因對方家裡有些狀況，所以同意分期繳納。此案前後開了14張罰單，罰金4萬4700元，住戶已繳2萬7600元。

擾鄰許久的鼠窩被「殲滅」，最近傳出康姓屋主有意出售，依實價登錄，今年元月與「米奇屋」門牌僅差1號的火災事故屋，成交價650萬元，米奇屋清空後，另有同款透天厝想出售，開價竟漲到1600萬元。

房仲業者黃文聰說，當地屬陽明生活圈，房價原本就不錯，開價1300萬到1600萬元是合理價位。之前淪為「鼠窩」是嫌惡設施，才會拖累房價。