台軍公教明年不調薪 基本工資仍看漲

基本工資審議委員會今舉行，明年工資漲幅多少成為焦點。(記者曾原信／攝影)

勞動部基本工資 審議委員會今登場，將決定明年勞工基本工資漲不漲、漲多少，勞團喊出應漲到2萬8千元，漲幅近11%，工商團體則指不應逾3%。行政院人事總處昨則率先宣布，考量政府財政、疫情 防治，經行政院拍板明年軍公教不調薪，預料將成今天基本工資攻防話題。

軍公教今年調薪4%，人事總處8月10日召開「軍公教員工待遇審議委員會」，部分人士雖主張明年應調薪，但過去20年來並無連兩年調薪前例，經彙整政府財政、消費者物價指數CPI、平均每人國民所得、經濟成長率GDP及民間薪資水準等資料，考量各級政府財政收支差短持續擴大，國際疫情仍有波動，相關疫情防治與產業紓困將增加政府財政負擔，行政院拍板明年中央政府總預算 案，因而未將軍公教調薪預算納入。

全教總不滿說，過去已多次提出數據證明，軍公教薪資調整無法和GDP對照，也遠落後民間企業平均薪資和CPI漲幅，導致軍公教實質減薪。軍公教不調薪，也讓外界更關注今天基本工資審議結果。由於蔡英文總統6月曾表態「務必讓最低工資能持續往上調升」。外界預料明年基本工資仍看漲，只是漲多少的問題。

依行政院主計總處預測，今年GDP估3.76%，CPI年增率2.92%，若依歷年最常採計的方式，即CPI足額反映，GDP勞資共享各半，明年調幅約4.8%。但因每年狀況不一，採計也不盡相同，最後漲多少仍待今天審議。

勞資陣前角力不斷。工總、商總釋出內部會員問卷結果，多數主張調幅應低於3%，以服務業為主的商總，有6成會員不贊成調漲；連日來勞團則口徑一致喊出應漲到2萬8千元，新高市產業總工會理事長何政家昨說，明年須調到2萬8千元，才能達到蔡總統所說的任內達3萬元的夢想。目前月薪基本工資為2萬5250元、時薪168元。