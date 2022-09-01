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疑黑道、生意糾紛 竹市天道盟分會長遇襲中8槍

記者李奕昕、王駿杰／綜合報導
殺到門口 槍手站在門口連開十槍，甫返家戴男身中八槍倒地。(取材自「社團黑色豪門企業」臉書)
殺到門口 槍手站在門口連開十槍，甫返家戴男身中八槍倒地。(取材自「社團黑色豪門企業」臉書)

新竹市戴姓男子前天上午返家剛進門，1名男子衝至門口朝屋內連開10槍，戴腹部、雙腿共中8槍，經送醫急救暫無生命危險。槍手開車逃逸棄置桃園市偏僻道路，警方尋獲時已燒成廢鐵，研判黑道或生意糾紛殺人，調閱監視器緝凶。

這是今年第53件槍擊案，數字較往年雖未有上升趨勢，但社會矚目重大案件多，且開槍手法趨於凶狠和專業，衝擊治安。

警方調查，49歲戴姓男子是天道盟太陽會新竹分會長，前天上午與小舅子開車送小孩上學，近8點返回新竹市南寮住家，兩人開啟鐵捲門剛入屋，1名穿黑衣男子從約30公尺外衝至門口，朝屋內連開10槍，戴身中8槍，腹部3槍、右大腿3槍及左小腿兩槍，小舅子從門口倉皇逃出。

槍手隨即跑回汽車駛離，警方調監視器，在桃園中正東路發現這輛車，燒到剩骨架，布滿灰燼，因現場偏僻、雜草叢生，周邊住宅均拆遷，警方懷疑有人接應，但附近沒有監視器，追查困難。警方已查出，該車是層層轉手的權利車，車主未曾開過，不知使用者。

槍手以頭套遮蔽面容，在戴家外等候約1小時，掌握被害人返家時間，開槍姿勢頗標準，犯後迅速逃逸棄車，且放火燒車滅證，上個月就曾開車到戴男住處附近徘徊、勘查，顯策畫已久，是預謀作案。警方認為連開多達10槍，不像警告，可能要致人於死。

據調查，戴近年低調，從國外批發魚貨，初步稱未與人結怨。專案小組懷疑道上或生意糾紛引起，不排除買凶殺人。辦案人員說，被害人命大，雖身中8槍，沒有頭、胸等部位，又迅速送醫才逃過死劫。

汽車 槍擊

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