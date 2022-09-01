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網紅再訪曝真相 司馬庫斯垃圾瀑布 隔6年仍在

台灣新聞組／綜合1日電
司馬庫斯道路邊坡下垃圾瀑布。(本報資料照片)
司馬庫斯道路邊坡下垃圾瀑布。(本報資料照片)

台灣山林之美遠近馳名，新竹尖石鄉司馬庫斯號稱「上帝的部落」，更是很多人心中的秘境。外籍YouTuber小飛之前曾曝光他在當地拍到垃圾瀑布畫面，當時政府派人清走大量垃圾。6年後小飛舊地重遊，卻發現垃圾瀑布依舊。小飛感嘆，「我在6年後回來看看它現在的樣子，並毫不驚訝地發現一切都沒有任何改變。」

小飛在影片中表示，他數年前到司馬庫斯旅遊，沿途拍下驚人的垃圾瀑布，他在fb公開畫面，當時引起媒體報導，環保署也派員運走約5噸的垃圾。

6年後他重遊故地，看見為了防止亂倒垃圾，政府沿路設置鐵絲網圍籬。但只要沒有圍籬的地方，仍舊是一堆堆的垃圾瀑布，小飛很心痛，他發現很多山林都有這樣的垃圾危機，他疾呼山林需要有更好的垃圾政策，甚至從源頭檢討台灣為何要用那麼多塑膠製品。

網友難過，「很感謝小飛報導台灣醜陋的一面，這問題才會被關注和改善」、「真的很沒公德心，這些亂丟垃圾的人能不能給予重罰，看到這樣真的很痛心」、「身為台灣新住民的小飛關心環保議題，也點出問題，謝謝小飛，選舉到了，地方民意也該關心如何解決山林垃圾等議題。」、「很常見的狀況，不過很少人拍出來」。

ptt網友感嘆，「新聞報過幾次了，都是當地人丟的」、「每個原住民村都會有垃圾山，見多嘍」、「騎山路就會看到阿伯阿桑帶著垃圾，放在腳踏板上，然後一腳踢去路邊或山溝裡」。有人呼籲從垃圾減量做起，「垃圾費隨袋徵收在監視器死角多的地區行不通，還是得從源頭減量著手」、「呼籲大家在力所能及的範圍順手撿垃圾，或最起碼不要亂丟垃圾」、「在野外烤肉當下，至少要把場地復原」。

也有民眾點出問題，「垃圾不落地要因地制宜，都市有大樓管理員，且到處都有監視器，民眾比較配合，但鄉下地方你把垃圾子車收了，造成民眾不方便時，他就用自己方便的方式處理往山溝裡丟，當理想與現實脫節，政府官員就要想辦法解決，而不是只是任由事情惡化。」、「不光是那附近居民做的，有些也可能是垃圾清運業者便宜行事，收錢處理垃圾之後亂倒」。

司馬庫斯道路邊坡下垃圾瀑布。(本報資料照片)
司馬庫斯道路邊坡下垃圾瀑布。(本報資料照片)

原住民 YouTuber

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