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「違反一中」 陸扣1321本印中華民國的台灣書

記者陳言喬／綜合報導
天津警方查扣違反「一中原則」的台灣進口書籍。圖中出版日期寫著中華民國。（取材自天津今晚報）
天津警方查扣違反「一中原則」的台灣進口書籍。圖中出版日期寫著中華民國。（取材自天津今晚報）

繼作家龍應台反映其多本著作在大陸被禁後。陸媒報導，天津海關近日查扣違反「一個中國原則」的圖書1321本，這些書中印有中華民國字樣。

天津今晚報報導，天津某公司日前申報進口一批圖書，共5165本。海關關員現場查驗發現，該批圖書包含漫畫、科普讀物、書法或文物圖鑒等多種類型，其中57種、1321本圖書中印有「中華民國」字樣，涉嫌損害國家主權，違反「一個中國」原則。目前海關已按照相關規定對上述貨物進行暫扣，並轉交後續部門處置。

書本封底的版權頁都會敘明作者、出版單位、印刷時間、出版日期等資訊。台灣出版的書多半會寫上中華民國的日期時間，大陸現以違反「一中原則」對這類圖書開刀，是兩岸關係不佳下，大陸最新查禁的項目。但目前也有部分書籍以西元時間敘明出版日期或可避開大陸的「規定」。

另據中央社報導，由於中國有地方部門日前通知，作家龍應台所有著作不得作為上架選讀書籍，形同被禁，這項報導因此引發兩岸出版界及書友關注。

在兩岸關係處於低潮下，兩岸民眾近來陸續反映，有些從台灣寄往中國的普通圖書，儘管內容並不涉及政治、中國近代史，寄送所需時間往往也會大幅加長，甚至有收不到的情況。有中國郵局一線工作人員面對詢問時則透露，書裡的「用語要是不對」，是有可能出現投遞延遲的情況。

天津警方查扣違反「一中原則」的台灣進口書籍。（取材自天津今晚報）
天津警方查扣違反「一中原則」的台灣進口書籍。（取材自天津今晚報）

中華民國 一中原則 書法

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