入境3+4鬆綁 後4天可1人1室

BA.5變異株疫情正在升溫，不過1日起入境規定鬆綁，可自駕前往檢疫處所，「3加4」後4天也可1人1室。圖為入境旅客排隊等待檢查。(記者黃仲明／攝影)

9月起多項防疫 新規上路，包括入境者可自駕 前往檢疫處所，「3加4」隔離措施中的後4天可「1人1室」，醫院陪病規範改快篩取代PCR；另第5輪快篩實名制開跑，65歲以上長者可免費再領5劑快篩。

因台灣疫情升溫，各級學校陸續開學，加上中秋連假將至，增加群聚感染風險，指揮中心今啟動第5輪快篩實名制，1張健保卡可1次購買2份、10劑快篩，每份售價500元，65歲以上長者可再免費領取5劑快篩，預計近400萬名符合資格長者；若家長尚未領取第3輪0至6歲學齡前幼兒免費5劑快篩，可一併領取。

醫院陪病規範也自今起鬆綁，原先規範住院和陪病者須於入院前2天進行PCR或抗原快篩，即起只要入院當天接受家用快篩篩檢，篩陰即可入院陪病。但仍禁止探病，僅允許加護、安寧、精神科、兒童病房或特殊狀況等病人，每天2名訪客於固定時段探訪。

交通部民航局副局長方志文說，9月起開放入境旅客可自行駕車前往檢疫處所，專用取車區包括桃園機場 第1航廈2號停車場、第2航廈4號停車場、松山機場第1、2號戶外停車場、小港機場國際航廈前停車場（ C、Ｄ區）、台中機場地下1樓停車場等。

方志文提醒，自駕旅客請須全程佩戴口罩，不可租車、自駕返家，取車後應盡速至檢疫處所，勿至他處逗留、勿接觸其他民眾；抵達檢疫處所後，須進行全車內外消毒。

今起入境旅客適用檢疫新措施，「3天居家檢疫及4天自主防疫」措施，後4天改為「1人1室」，毋需1人1戶或住防疫旅館。指揮中心發言人莊人祥說，新制適用對象為航班抵台時間在9月1日後的旅客，於9月1日起進入後4天自主防疫者不適用。