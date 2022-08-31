米其林在台灣 點亮7新星

壽司芳的料理中，常可見到日本與西方手法融合的痕跡。(圖：壽司芳提供)

2022台北、台中、台南、高雄米其林指南共有38間餐廳成功摘星，其中共有7間餐廳為首度摘星，包括位於台北的「Holt」、「巴黎廳1930×高山英紀」、「欣葉．鐘菜」、「壽司芳」、「彧割烹」等餐廳，還有位於高雄的「Liberté」與「承Sho」，讓喜好美食 的饕客們，能有不同的選擇。

Holt、巴黎廳1930 展細膩歐風

首度摘星的「Holt」，由加拿大籍主廚Jeffrey Downs坐鎮，以本身豐富的經歷與精湛手藝，發揮台灣食材、漁產的特性，提供多樣化的時尚 歐陸菜。米其林評鑑給予「道道呈盤精巧且風味細膩」的好評。位於亞都麗緻大飯店內的「巴黎廳1930×高山英紀」，以法、日烹調美學呈現細膩的時尚法國菜。高山英紀對摘星感到十分欣慰，表示三年前剛來到的時候，餐廳的狀況不是非常好，但團隊仍持續努力，到今天能摘下一星，要感謝非常多的人。高山英紀也表示，去年邀請飛松裕之來到台灣，常駐巴黎廳1930擔任料理長，等於是在這裡很扎實地成立了料理團隊，這也是這次能夠摘星的主要原因。

壽司芳、彧割烹 日料在台發光

曾獲餐盤肯定的「壽司芳」，過去在日本 已獲得米其林二星的肯定，本次台灣分店也成功拿下一星。主廚兼創辦人Chef Hiroki以創意著稱，雖未受過正統的日本料理訓練，但是憑借自學與旅遊世界的經歷，為料理帶來豐富的變化及特色，並常可發現西式烹調的風格。在米其林頒獎典禮上，主廚多彩的髮色與浮誇的肢體語言，也讓人感染上活潑的氣氛。至於「彧割烹」以割烹「不時不食」的基本精神入菜，將新生代主廚的料理想法，融合台灣當季食材，並揉合豐富多元的料理技法，展現自台灣角度出發的割烹料理，同樣獲獎一星，指南中也表示「主餐後的釜飯尤其令人回味」。

欣葉．鐘菜 台菜餐廳摘星代表

欣葉於2020年創立的「欣葉．鐘菜」乃是以集團副董事長鐘雅玲所命名的中餐廳，提供百餘款的經典台菜與私房料理，也是本次新摘星餐廳中的台菜代表。鐘雅玲表示，欣葉在地深耕66年，本次獲獎特別感謝米其林與顧客們的肯定，並謝謝員工們的努力，未來鐘菜還會慢慢的拓展新店。對於有意前來用餐的顧客，鐘雅玲也優先推薦「蚵爹、三杯九孔、五柳赤鯮、醋薑炒牛肉」等菜色。

星背景加持 高雄兩新星獲關注

本次摘星名單中，高雄新入選的「承Sho」與「Liberté」格外獲得關注。「Liberté」在法文中代表「自由」，象徵推翻束縛，以輕鬆的方式呈現法式料理。主廚武田健志過去曾於法國修業，並曾在東京米其林指南中獲得一星評價。本次指南中被評價為「其作品色彩奔放、層次豐富，10道菜的套餐充分呈現時令變化的細膩之處。」