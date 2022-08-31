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胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

遠見高峰會人物專訪／大成董座打開食品業無限可能

文／遠見雜誌提供
大成董事長韓家宇。(圖：遠見雜誌提供)
大成董事長韓家宇。(圖：遠見雜誌提供)

連續三屆躋身百強領導人排行榜，韓家宇自覺「在農畜行業已是number one」，但他抱持「與時俱進」的策略持續進化，進軍時下最熱的植物肉與寵物食品市場，並將目光放遠，及早布局東南亞水產事業，養出眾多深具潛力的「未來小金雞」。

「Covid-19疫情造成供應鏈斷鏈、原物料大漲，確實造成我們很大的困難！」大成集團董事長韓家宇直言不諱，這兩年來的經營挑戰，給了他不少壓力。

2021年，大成年營收突破1016億元（台幣，下同，約33.37億美元），但18.69億元的稅後盈餘，較前一年減少40.12％。

然而，愈是在危機之下，愈是考驗領導者的經營智慧。今年《哈佛商業評論》第四度評選台灣企業家的營運績效，選出最新一屆「2022台灣企業領袖100強」，韓家宇再次入榜。

翻開韓家宇的成績單，自他2001年上任董事長，截至今年4月底，大成長城市值成長金額達403億元；累計總股東報酬率為793％；而至今年第一季，平均每季EPS為0.54元；ESG構面表現則獲評為「良」。整體表現在全台食品業中數一數二。

「與時俱進」進攻植物肉、寵物商機

領軍大成集團逾20年，「與時俱進」跨入植物肉、寵物市場，韓家宇如何率領企業一次次度過經營挑戰？他強調的四字箴言，就是「與時俱進」。

仔細看看近年大成多項大型計畫，便不難發現韓家宇是如何實踐他口中的「與時俱進」。

比方2020年成立「新食成」公司，專攻植物肉市場，一度讓人「跌破眼鏡」，「賣雞肉、豬肉的大成，居然賣植物肉？」

看似「跳Tone」的策略，來自韓家宇掌握市場的眼光，因為全球氣候變遷與糧食危機，加上現代人追求健康，帶動植物肉市場蓬勃發展。

大成身為「最懂肉」的專家，明白如何讓植物肉更美味的關鍵，研發多年，才推出新創肉品牌「NEO Foods」，已在市面上銷售，更準備在桃園楊梅建造全新的「植物肉工廠」，建廠與設備投資達10億元。未來目標是取得哈拉認證，銷往回教國家，如人口眾多的印尼與中東市場。

另一項洞悉市場的例子，則是跨入寵物食品。

養毛孩的超過養小孩 寵物市場商機無限

2021年成立全新的寵物食品品牌「GOMO PET FOOD」，推出寵物零食、餐包及保健品，陸續還將推出乾糧及罐頭等主食。

原來，韓家宇觀察寵物市場已久，近年看到官方統計，更讓他決心跨入。根據農委會和內政部資料，截至2021年底，台灣飼養寵物的數量為295萬隻，已經超越未滿15歲的小孩人口（288萬），「養毛孩的數量已超過養小孩」。

團隊研究後更發現，目前台灣一年約有600億的寵物市場，其中毛小孩飲食消費占七成，另外三成才是毛小孩的玩具、用品等。然而，目前毛小孩的食品高達八成以上仰賴進口，國產的寵物食品僅約一到兩成。種種數據，讓韓家宇看見未被滿足的需求。

「對動物的營養需求，我們是最專業、最了解的，」韓家宇深具信心，於是推出「GOMO PET FOOD」，要將大成創辦超過一甲子的動物飼養與營養技術，延伸到寵物狗貓領域，還準備將來在台南柳營，建造專屬的寵物食品廠，打造國產寵物食品的旗艦品牌。

但韓家宇的「與時俱進」，並非盲目跟隨流行。每一項新計畫的背後，依然緊扣著長期在農畜領域的核心競爭力。

重整農畜群和食品群 打造成長「雙引擎」

像是將肉質口感的經驗，結合植物肉的研發；對動物飼養的營養技術，轉而投入在寵物食品，均是結合自身優勢，發揮加乘效果。

今年7月，大成集團的發展更走入全新里程碑，宣布組織改造，將台灣業務重新整合為農畜群和食品群兩大「雙引擎」，更首度設置群總經理，由農畜群總經理賴東春及食品群總經理詹金和接掌。而大成總經理一職，亦交棒給副董事長韓家宸之子韓芳豪，象徵大成啟動第三代接班。

這樣的布局，代表著韓家宇要加速發展食品領域的決心。

「大成在農畜行業已是number one，但在食品，我們還有一段距離，」韓家宇不諱言，在食品領域有許多成長空間。2019年與日本昭和產業簽署合資計畫，分別在桃園富岡擴大投入麵粉生產，以及2021年在彰化合資建立蛋品加工廠，也將是台灣最大的蛋品洗選廠，預計今年10月完工。

打造全台最大單一食品廠與蛋品廠

嶄新蛋廠建置自動倉儲設備，雞蛋經過高壓水洗、冷風烘乾、紫外線殺菌、安全檢測，再用微電腦測重後分級包裝，全程自動化，對台灣蛋品的食安等級更上層樓。

韓家宇更預告，準備明年在台灣正式推出「可生食」的雞蛋。原來，全球僅有少數地方，如日本、歐盟，對蛋雞施打沙門氏菌疫苗，有打疫苗的蛋雞所生的蛋，才能確保無菌、可生食等級。

對此，大成三年前開始向疾管局申請為蛋雞打疫苗，預計今年底可通過核准，最快明年可為雞隻施打疫苗，推出更安全的生食雞蛋，「讓台灣雞蛋的品質更上一層樓！」韓家宇說。

投資24億元、2019年動工的嘉義馬稠後食品園區，則是目前全台最大的單一食品廠。儘管去年底已完工，但受疫情影響，部分進口機器和國外裝機的工程師來台受阻，連帶讓投產延宕。

然而，韓家宇仍看好，今年可望讓馬稠後食品廠正式營運，屆時五條產線，從原料肉分切到食品加工，能一條龍完成。

布局東南亞水產事業 展現「國際盃」實力

其實，大成近年積極投入的多項領域，背後都具備「打國際盃」的企圖心。植物肉商品，已有銷往海外，而寵物商品也將外銷納為長期目標。東南亞水產事業，更是韓家宇大力看好的潛力股。

早從1989年大成就開始布局，在印尼設廠，將當地自然放養的「根島生態蝦」，以及草蝦、白蝦、螃蟹等多樣化的水產品，銷往日本及台灣。目前在印尼、越南已有多座水產加工廠，並興建水產飼料廠，朝向整合體系發展。

「產量供不應求，都在擴廠中，」韓家宇分享，今年11月在印尼PATI的擴廠即將完工，明年第三季也將完成越南的擴廠計畫。

預計今年在印尼與越南的水產業績約1.15億美元，成長達15％，獲利表現佳，讓韓家宇深具信心，逐步擴展外銷，未來將加快往歐洲、美國等地開拓市場。

談到領導心法，韓家宇認為，領導人最重要的兩件事，就是「指引方向」及「鼓舞士氣」。聽來很簡單，但他強調，要能指引對的方向，必須先了解市場，包含對競爭者、及對客戶的了解。唯有掌握這兩大重點，才有可能做對。

至於鼓舞士氣，他主張，團隊有好的表現要獎勵，萬一做錯的時候，一定要找出原因。找到問題、提供解方，是領導人責無旁貸的職責。

懂得掌握市場趨勢，抓準自身可發揮的機會點，養出眾多具潛力的「未來小金雞」，練就大成永續長青的企業韌性。

韓家宇小檔案

身分／大成集團董事長

出生／1950年

排名／第67名

四大指標成績／

任內市值成長金額：403億元

任內累計總股東報酬率：793％

任內平均每季EPS：0.54元

ESG 評等 ：良

印尼 疫苗 雞蛋

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