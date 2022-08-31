南投康建生技4死槍擊案 嫌被求處死刑

李鴻淵闖入康建生技槍殺5人，造成4死1重傷，被求處死刑。(本報資料照片)

南投縣康建生技7月14日發生4死1重傷槍擊 命案，南投地檢署昨天依殺人等罪起訴凶手李鴻淵，求處死刑。李落網後收押迄今，南投地方法院認為，李僅因舊怨殘忍殺人，有重複殺人可能，且李和涉嫌隱匿的賴裕隆對槍彈來源供述不一，昨裁定二人繼續羈押禁見。

李鴻淵被捕時曾大喊「我有深仇大恨」、「我是報仇殺人」，昨天移審南投地院時，記者詢問「會不會怕被判死刑」？他楞了一下，不發一語，神情落寞 。

檢方調查，李鴻淵2013年任職康建公司，2014年涉嫌攻擊洪姓課長，被依殺人未遂罪嫌起訴；法院判無罪，但李認為董事長賴敏男等6人作證對他不利，加上名下房地被洪假扣押，心生怨恨。

起訴書指出，李鴻淵2019年就透過賴裕隆向綽號「阿俊」男子購買3把改造手槍和子彈，其中1把有滅音管。

7月14日下午，他先在公司外面工寮控制劉姓課長和賴敏男胞弟，賴男胞弟被李持槍抵住右鼻側槍決，劉男想逃也被開槍，子彈貫穿左前額，兩人當場死亡。

李隨後進入公司，持槍將劉姓廠長4人關進廁所，再尾隨賴的女兒進入個人辦公室，賴女遭李以槍抵住前額開槍，張姓女會計聽到尖叫聲查看，也被近距離槍殺。

賴敏男轉身逃跑時被李開2槍倒地，李以為賴男已死逃離，到台中藏匿在賴裕隆工作的養生會館，隔日被警方逮捕。

檢方昨依殺人、槍砲等罪起訴李鴻淵，求處死刑；南投地院以他涉犯重罪，仇恨心強，有反覆實施殺人可能性，且對槍彈來源與賴供述不同，裁定繼續押禁見。

賴男依槍砲、藏匿人犯等罪起訴，他對槍彈供詞都不一，且知道李槍擊5人還藏匿，也裁定羈押禁見。