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台38家米其林摘星 頤宮唯一3星 台南掛0

台灣新聞組／台北31日電
頤宮依然穩坐米其林三星最高榮耀。(記者吳致碩／攝影)
頤宮依然穩坐米其林三星最高榮耀。(記者吳致碩／攝影)

首納台南與高雄的「台北、台中、台南&高雄米其林指南2022」昨揭曉。全台共38間入選星級餐廳，1星30間、2星7間，台北君品酒店的粵菜餐廳頤宮仍是唯一3星餐廳；新加入的高雄有兩家入選1星，但「美食之都」台南鎩羽而歸。

台北24間餐廳入選1星，其中5間新1星是欣葉鐘菜、彧割烹、Holt、巴黎廳1930 X 高山英紀、壽司芳；6家2星是侯布雄、logy、RAW、祥雲龍吟、態芮、請客樓；頤宮是唯一3星。

台中4間1星均蟬聯，分別是鹽之華、Forchetta、俺達的肉屋、澀；JL Studio則是台中唯一2星。高雄入選兩間1星，分別是Liberté與承Sho。

今年共誕生7間新1星餐廳，有3間跌落星榜，分別是去年獲2星的鮨天本、1星的A Cut牛排館與大腕燒肉。

高雄今年首列評鑑有Liberté與承Sho入選1星，均是國城建設二代洪士庭、洪嘉聰兄弟一手催生，兩兄弟開店前走遍亞洲米其林餐廳，將養分及視野帶進台灣。洪嘉聰說，他出國一天要吃5餐，考察異國料理精髓；兩家店熬過疫情，如今建築世家圓料理夢摘星，洪嘉聰直言經營餐飲比搞建築還難，上門客人形形色色，每天有未知挑戰，他們很努力做，也要客人願意欣賞，「得獎榮耀歸功於主廚追求卓越的堅持」。

針對台南餐廳全落星榜，台南市長黃偉哲指有點傷心。台南市觀旅局長郭貞慧說，台南以美食小吃聞名，有27家業者列入必比登推薦名單、17家入選由祕密客推薦的「入選餐廳」，和高雄相比家數不算少；台南首年列評鑑業者還在摸索，共44家列入選餐廳和必比登推薦是好的開始，會繼續輔導業者爭取佳績。

今年「米其林指南年輕主廚大獎」頒給台北1星餐廳「T+T」主廚古俊基與蔡元善。「米其林指南服務大獎」則頒給台中1星餐廳鹽之華的經理暨侍酒師余佩凌。今年首頒「米其林指南侍酒師大獎」，頒給台北一星餐廳巴黎廳1930X高山英紀侍酒師林允順。

另「米其林綠星」肯定在永續值得稱許的領先餐廳，去年得主山海樓與陽明春天（士林）今年連莊，另新入選Embers與小小樹食（大安路）。

旅遊飲食作家葉怡蘭說，這是讓人鬱悶、保守又無趣的名單；美食家高琹雯LIZ也認為，今年還是中規中矩名單，首度參與的高雄有兩間餐廳摘1星，並不意外，「台南沒有星餐廳，就有點傷心了」。

「今年縱使有7家餐廳新入選1星，但完全沒有1星升2星、2升3星，餐廳真的都沒進步嗎？」葉怡蘭直說「我不這麼認為」，葉怡蘭還說，新增的7家一星餐廳多數仍集中台北，台中沒新增星餐廳，高雄僅兩家入榜，且都是「名門餐廳」，「名單表現出某種程度的保守，台南完全沒有餐廳入選也讓人不甘心」。

高琹雯LIZ對今年高雄、台南的星榜有些失望，許多呼聲高的餐廳如在地主廚簡天才、Marc L3，萬豪的美享地、高雄晶英的Ukai-tei Kaohsiung等，皆未入榜；台南無一台菜餐廳摘星，「很遺憾」。

回到台北與台中，LIZ說，她心中「多年遺珠」的彧割烹、巴黎廳主廚高山英紀都新列1星，「晶華軒、蘭、法緹始終未摘星，是我心中最大遺珠」。台中的小樂沐仍未列星位，也是她心中遺珠。

2022米其林星級名單 製表／高婉珮 資料來源／米其林
2022米其林星級名單 製表／高婉珮 資料來源／米其林

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