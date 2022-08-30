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2022米其林星級餐廳公布 高雄2間入選、台南掛零

記者高婉珮／即時報導
首度納入台南與高雄兩個城市的「台北、台中、台南&高雄米其林指南」星級餐廳名單，今天正式公布（記者高婉珮／攝影）
首度納入台南與高雄兩個城市的「台北、台中、台南&高雄米其林指南」星級餐廳名單，今天正式公布（記者高婉珮／攝影）

首度納入台南與高雄兩個城市的「台北、台中、台南&高雄米其林指南」星級餐廳名單，今天正式公布；全台共有30間餐廳入選一星，其中7間為新入選。二星餐廳全台有7間，君品酒店的粵菜餐廳頤宮仍是唯一一家三星餐廳。

其中，高雄共有2間餐廳入選一星，分別是Liberté與承（Sho）。台北有24間餐廳入選一星，其中5家為新入選：6間餐廳入選二星，分別是侯布雄、logy、RAW、祥雲龍吟、態芮、請客樓；君品酒店的粵菜餐廳頤宮仍是唯一一家三星餐廳。台中則有4間餐廳入選一星，JL Studio依舊是台中唯一的二星餐廳。台南則未有店家入選星級餐廳。

在個人獎項方面，T+T主廚古俊基與蔡元善是今年「米其林指南年輕主廚大獎」得主。

T+T主廚古俊基獲得「米其林指南年輕主廚大獎」。（記者吳致碩／攝影）
T+T主廚古俊基獲得「米其林指南年輕主廚大獎」。（記者吳致碩／攝影）

除了年輕主廚大獎，「台北、台中、台南&高雄米其林指南」也頒發了「米其林指南服務大獎」，希望能鼓勵產業中服務技巧純熟而才華洋溢的專業人員。獲獎者是鹽之華經理余佩凌（Pauline）。此外，「米其林指南侍酒師獎」得主是巴黎廳1930侍酒師林允順，表彰對於推薦食物與葡萄酒搭配的成功。

「米其林指南服務大獎」得主是鹽之華經理余佩凌（Pauline）。（記者沈昱嘉／攝...
「米其林指南服務大獎」得主是鹽之華經理余佩凌（Pauline）。（記者沈昱嘉／攝影）

「米其林指南侍酒師獎」得主是巴黎廳1930侍酒師林允順。（記者陳睿中／攝影）
「米其林指南侍酒師獎」得主是巴黎廳1930侍酒師林允順。（記者陳睿中／攝影）

「米其林綠星」頒發給在永續方面有值得稱許作為的領先餐廳，去年得主山海樓與陽明春天（士林），今年繼續連莊，Embers與小小樹食（大安路）則是今年新入選的「米其林綠星」。

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