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求復合不成 恐怖情人埋伏行凶

記者李奕昕／台北30日電
陳姓男子疑求復合不成，昨天在台北市當街持刀砍殺前女友，現場血跡斑斑。（記者李奕昕／翻攝）
陳姓男子疑求復合不成，昨天在台北市當街持刀砍殺前女友，現場血跡斑斑。（記者李奕昕／翻攝）

陳姓男子疑不滿對葉姓前女友求復合不成，由愛生恨，29日在葉上班的台北市南港軟體工業園區周邊埋伏，持開山刀追殺後勒頸控制，警方獲報趕到救人，葉女身中4刀送醫急救，暫無生命危險，陳手部劃傷被戒護送醫，將依殺人未遂罪嫌送辦。

警方調查，40歲陳姓男子與29歲葉姓女子分手約4個月，常傳手機訊息請求復合，後來改傳恐嚇內容；葉是南港軟體工業園區某公司會計，曾在公司附近被陳攔下談判，她不堪其擾，26日向新北市海山警分局埔墘派出所報家暴，聲請暫時保護令，尚未獲核發。

陳男開車到園區旁的三重路、新民街口一間超商外，在車上等候，下午1時多見葉女徒步經過要吃午餐，持開山刀下車從後方接近，伸手繞過葉身體砍腹部，葉當場倒地尖叫，陳不斷揮砍，行凶約1分鐘。

路人目擊趕緊報案，拿雨傘靠近制止，葉女乘機起身逃到對街豆漿店，陳追進店內，一手持刀、一手勒住葉頸部；南港警分局南港派出所3名員警趕抵，掏槍喝令「刀子丟掉」、「趴下」，陳丟刀後被壓制在地，上衣沾滿血跡。

葉女左腹、左耳下方及右前臂共中4刀，被消防隊送醫急救，住院手術。陳在行凶時劃傷自己左手，警方先戒護送醫，他全程不發一語，因傷及神經也要住院開刀，警方尚未偵詢。

警方初步詢問背景、雙方關係、行凶動機，陳一概不答。警方查出，陳沒有刑案紀錄，但曾多次騷擾被害人，研判是「恐怖情人」行凶。

手術 超商 家暴

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