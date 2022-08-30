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新聞評論／外交弱勢 台跨境辦案最大困境

記者 李奕昕

台灣與柬埔寨等東南亞國家欠缺外交管道，難以共同跨境打擊犯罪，相關國家也因此成為台灣詐欺、毒品走私集團「大本營」。近期，國人遭人口販運風波不斷，三名台人在柬國遭槍殺事件發一整天，台灣方面掌握訊息有限，再度凸顯困境。

國人在外國死亡，外交部會啟動急難救助，警負責了解案情，但對柬埔寨等部分東南亞國家，官方管道薄弱，警方幾乎無從施力。例如，花蓮縣一名原住民青年今年6月赴柬埔寨工作，本月初死亡，柬國警方提供版本是「吸毒過量」，家屬質疑死因，但究竟是吸毒過量或遭施暴、餵毒，台灣警方始終無法掌握。

外交部在柬埔寨沒有代表處，刑事局也未派聯絡官，須由外交部駐越南代表處聯繫，刑事局則透過駐越南聯絡官向柬國執法、移民單位窗口了解，但所獲資訊有限，有時可信度也存疑，只能向熟識當地政府官員、軍警的台商打探消息。

「柬埔寨、緬甸、寮國是最難接洽東南亞國家…」刑事局官警說，柬國奉行「一中政策」，與台灣官方交流少；緬甸雖有外交部代表處，但為軍政府執政，僅調查局、移民署派聯絡官，沒有警察聯絡官；寮國同樣親中，為共產主義國家，外交更封閉，警方每每向這些國家請求協查，對方資料回覆緩慢，遑論合作執法，因此吸引台灣刑事犯逃亡該國，更滋生台灣犯罪集團。

此外，緬甸、寮國、泰國交界金三角為東亞、東南亞毒品供應中心，台灣製毒師也常到相關國家以中國大陸走私原料製毒。

其實，2009年兩岸簽署共同打擊犯罪及司法互助協議後，刑事局曾與大陸公安多次聯手破獲跨境詐騙、販毒集團。但近年政黨輪替後，兩岸關係生變，共打機制、警政交流幾近停擺，對於柬埔寨等部分東南亞國家更顯無力。外交弱勢影響跨境辦案讓警察有心無力，無論是「大陸打壓」或執政黨「台灣意識」使然，在政治凌駕一切狀況下，最終受害的是人民。

東南亞 緬甸 警察

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