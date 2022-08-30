求職遭詐團囚虐 警救7人逮5嫌

國內詐團誆騙求職者也走向暴力化，五名嫌犯涉囚禁七名被害人並暴力凌虐，警方攻堅逮人。（圖：讀者提供）

強盜通緝 犯彭姓男子為首的詐騙集團 在網路高薪徵才，逼上門應徵者交出存摺後拘禁山上工寮，不從就暴力凌虐；1名被害人逃脫向民眾求救，警方攻堅逮捕彭等5嫌，救出另6名被害人，依組織犯罪等罪嫌送辦；彭發監執行，2人收押、1人交保，1少年犯移少年法院收容。

警方調查，彭男年僅22歲，犯下多起竊盜、強盜案，前年缺錢買毒，在嘉義市與同夥佯裝警察 持刀搶劫藥頭，今年5月被判刑7年2月定讞，彭發監執行未到，檢方發布通緝。

彭逃亡後直接加入詐騙集團，負責收集人頭帳戶，與47歲邱姓、18歲許姓、24歲楊姓男子及17歲張姓少年，在網路張貼高薪工作為餌，吸引求職者上門，脅迫交出存摺、提款卡，供詐騙集團使用。

有被害人以為應徵單純「文書處理」，面試時發現有異，想離開遭控制行動押往甲仙山區工寮，1名女子企圖逃跑，被彭男等人以電擊棒、辣椒水、狼牙棒等工具凌虐，甚至逼吃狗飼料，不人道對待宛如柬埔寨人口販運國內翻版。

本月25日，1名男子成功逃逸，向附近民宅求助，警方接獲報案立即上山攻堅，當場逮捕5嫌，並在工寮內發現4男、兩女另6名被害人，有人已被拘禁兩周，被救出時滿臉驚恐。

警方在屋內找到手銬、水管、釘板、辣椒水、存摺、提款卡等物，彭坦承以高薪吸引求職者上門，再逼交出存摺使用。

警詢後彭男直接發監執行，張姓少年移送少年法院收容，另3人檢方聲押禁見，法院裁准邱、許2男收押，楊以2萬元交保，擴大追查共犯。