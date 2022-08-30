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陸：逾20在柬台胞求助 部分脫困

台灣新聞組／台北30日電
柬埔寨西哈努克省警察局局長尊那林（中）稱正在加大力度查緝人口販運案件。（取材自柬中時報）
柬埔寨西哈努克省警察局局長尊那林（中）稱正在加大力度查緝人口販運案件。（取材自柬中時報）

3名台灣男子前天晚間被發現在柬埔寨遭槍擊身亡，外交部證實均為台灣人，將提供當事人家屬必要協助，也將持續與柬埔寨政府有關單位聯繫協調，掌握案情發展。此外，中國大陸外交部發言人趙立堅昨天表示，目前大陸駐柬埔寨大使館已收到20多名台胞求助訊息，並「已協助柬方成功解救部分人員」。

多名台灣民眾遭高薪誘騙至柬埔寨，中國國台辦與中國駐柬埔寨大使館陸續公告受害的台灣人可以在當地求助中國駐柬大使館，稱「台灣同胞就是中國公民，有困難請找中國大使館」，並提供多支救助電話。不過，台灣外交部發言人歐江安日前表示，行使領事權是台灣主權的一部份，台灣政府絕不會讓渡給他國政府代勞，更不會容許其他國家藉此貶損台灣主權權益。

外交部去年11月4日即對柬埔寨發布紅色旅遊警示中特別說明，發生多起案件國人赴柬埔寨工作卻發現任職公司從事線上博弈詐騙等不法行為，人身被限制行動，因此呼籲台人赴柬埔寨工作前，須先查明公司是否合法、慎防觸犯法律並注意人身安全，如果受困當地，請盡速與台灣駐胡志明市辦事處聯絡。

行政院表示，已成立政院層級跨部會專案小組，從預防、勸阻、救援及究辦四面向積極處理。截至29日，掌握報案人數573人、返台人數136人；破案累計40件，其中126名嫌疑犯偵查中，有37人收押，立案調查中的則將近90件。

另據台北中國時報報導，在柬埔寨從事地產經紀的45歲男子桂裕強，被柬國警方認定是管理被害「豬仔」的人蛇遭逮捕。因查緝行動由大陸提供情資，柬中合作破獲，且被害人與犯罪事證都在大陸手上，桂裕強很可能被遣送大陸審理。但我方沒放棄，仍積極透過各種管道，要努力將人遣送回來。

大使館 趙立堅 詐騙

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